BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Cảnh sát giao thông tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em

Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hồ Chí Minh đã ra quân tuyên truyền về ý thức giao thông, đồng thời tặng mũ bảo hiểm cho trẻ nhằm nâng cao tỷ lệ chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, góp phần giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Theo đó, 1.000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn trẻ em sẽ được trao tặng tại 4 điểm: Khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học; khu vực trước cổng Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước (630 Quốc lộ 13, quận Thủ Đức); khu vực giao lộ Quốc lộ 22 – Việt Hưng và khu vực trước Trụ sở UBND xã Đa Phước (Quốc lộ 50).

Theo báo cáo tại Hội nghị rút kinh nghiệm hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2018 Quân khu 3, từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã tham gia hơn 8.000 ngày công giúp các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Dọn vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường; san lấp hơn 150km đường giao thông liên thôn, khơi thông hơn 23km kênh mương dẫn nước nội đồng; tu sửa, chỉnh trang 9 trường học, 32 nhà văn hoá, 3 trạm y tế; lắp bóng điện và kéo 8,3km dây điện chiếu sáng; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Ngày 19/8, Công an TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức lễ khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) Rạch Đường Củi và trao quà cho các em học sinh nghèo trên địa bàn phường Long Hòa. Đây là những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018). Tại buổi lễ khánh thành đường GTNT Rạch Đường Củi, Công an Cần Thơ đã trao 20 chiếc xe đạp và 5.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo trên địa bàn phường Long Hòa.

Tiếp nối chuỗi thiện nguyện thường niên, ngày 26.8.2018, Đông Hưng Group phối hợp với UBND các phường tại quận Thủ Đức tổ chức chương trình thiện nguyện với tên gọi “Một nghĩa cử - triệu niềm tin”, chung tay trao 1.000 suất quà gửi đến 1.000 hộ dân nghèo khu vực Thủ Đức, với tổng trị giá quà lên đến 10 tỉ đồng. Tại buổi thiện nguyện có sự góp mặt đặc biệt của toàn thể 500 anh em Công ty Đông Hưng (với 20 hệ thống sàn giao dịch tại 12 chi nhánh khu vực TP.HCM), đại diện phía chính quyền địa phương, các cơ quan báo đài cùng các ca sĩ có tên tuổi.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức mở rộng xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân trong vùng và các khu vực khác của tỉnh Phú Thọ nếu có nhu cầu. Việc xét nghiệm sàng lọc tìm HIV có thể thực hiện ngay tại nhà bằng hệ thống xe xét nghiệm lưu động hoặc tại các trạm y tế xã. Cùng đó, yêu cầu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm đầu mối tiến hành điều tra khảo sát nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm HIV cao tại xã Kim Thượng.

Sáng 19/8, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động ra quân tuần cao điểm vận động hiến máu bằng Chương trình Youth Day nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nhóm máu O. Youth Day là ngày hội hiến máu thường niên, đây là năm thứ 9 chương trình được tổ chức với mong muốn tiếp nhận được khoảng 2.500 - 3.000 đơn vị máu để phục vụ cho điều trị. Ngày hội hiến máu Youth Day sẽ chính thức được khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 26/8 tới đây tại Cung Triển lãm kiến trúc và quy hoạch TP Hà Nội (số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 19/8, hơn 420 cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, trường học, nhân dân 7 phường trên địa bàn Q. Sơn Trà tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2/2018. Qua tổng kết, đã có 350 đơn vị máu đã được hiến, góp phần giải quyết khó khăn về nguồn máu tại các bệnh viện. Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ quận Sơn Trà phấn đấu vận động hiến máu nhân đạo đạt 1.150 đơn vị máu. Qua 2 đợt vận động, đến nay, tổng lượng máu đã hiến đạt 850 đơn vị máu, số còn lại sẽ vận động vào đợt cuối năm 2018.

Ngày 19/8, Đoàn cán bộ công chức UBND và CAP Phước Mỹ, Q. Sơn Trà đến thăm, tặng 40 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) cho trẻ em nghèo xã Tà Bhing (H. Nam Giang, Quảng Nam) từ nguồn đóng góp của cán bộ công chức phường và CBCS CAP. Trước đó, CAP cũng đã tặng 5 suất quà cho 5 thành viên Bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Hạ Yến My

Tổng hợp