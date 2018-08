BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Chạy bộ gây quỹ học bổng

Ngân hàng SeABank, đơn vị đồng hành cùng giải chạy bộ đã tiến hành trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh hiếu học ở TP Đà Nẵng, Bình Định và Quảng Trị thông qua quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ. Giải chạy Cộng đồng vì tương lai năm nay thu hút đến gần 1.000 người là các lãnh đạo, nhân viên của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, ngân hàng SeABank cùng nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng và tình nguyện viên hưởng ứng tham gia các nội dung chạy tại tuyến đường Trần Hưng Đạo như: Tiếp sức gia đình, cá nhân nam và cá nhân nữ.

Sau cơn lũ, các lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể đang xuống tận các địa phương giúp dân ổn định cuộc sống. Quân y Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 người dân ở vùng bị ngập lụt thôn Vĩnh Hoàn xã Bồng Khê, Con Cuông. Nhiệm vụ hiện nay của các cấp ủy chính quyền địa phương là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân; khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT- TKCN theo sự phân công xuống các cơ sở chỉ đạo công tác khắc phục. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn tặng mì tôm cho bà con vùng lụt.

Không quản hiểm nguy những chiến sĩ công an ngâm mình trong nước lũ trắng đêm di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An các chiến sĩ Công an huyện Qùy Hợp, lực lượng PCCC đã ngâm mình trong nước lũ, có vị trí nước ngập đến tận cổ để tiếp cận vùng dân cư đang ngập sâu di dời họ đến nơi an toàn. Tại huyện Con Cuông, Nghệ An cơn lũ ập về, mực nước sông Lam dâng quá nhanh các xã như Chi Khê, Bồng Khê, Thị trấn, Châu Khê…Cơn lũ ập đến đã khiến cho gần 50 hộ dân ở đây bị ngập nặng, có những nơi ngập hơn nửa nhà.

Sáng 18-8, Báo Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã tổ chức trao quà cho học sinh nghèo tại phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Theo đó 20 chiếc xe đạp đã được trao tận tay cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. 100 phần quà là tập vở được trao cho 100 cháu khác là học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc hai trường Tiểu học và THCS tại địa phương này. Tổng số tiền trên gần 40 triệu đồng do Báo CATP vận động từ các mạnh thường quân gồm Công ty TNHH - XD - TM Tiến Đạt, Q. Thủ Đức, Công ty CP XD Kinh doanh nhà Kim Sơn và bà Nguyễn Thanh Ngọc Trang tại Q.Tân Phú, phối hợp với một số nhà tài trợ tại tỉnh Phú Yên thực hiện.

Trong 2 ngày (18 và 19/8), huyện Kỳ Sơn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ. Theo đó, đoàn đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 6 gia đình có người chết, mất tích ở các xã Chiêu Lưu, Tây Sơn, Mường Ải mỗi hộ 5,4 triệu đồng; thăm và hỗ trợ 2 hộ bị trôi nhà ở xã Mỹ Lý mỗi hộ 10 triệu đồng; hỗ trợ 10 hộ gia đình nhà bị ngập sâu trong nước lũ ở các bản bị cô lập như: Xằng Trên, Xốp Dương của xã Mỹ Lý, mỗi hộ 1 triệu đồng. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã bị thiệt hại nặng như Chiêu Lưu, Mỹ Lý, và thị trấn Mường Xén cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tiền, mỳ tôm, lương thực cho các gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản…

Tuần lễ Vàng Ươm mầm hạnh phúc 2018 với chủ đề “Yêu thương lan toả, hạnh phúc đong đầy” (diễn ra từ ngày 5-18/8/2018) đã tiếp nhận gần 2000 cặp vợ chồng hiếm muộn đến khám và điều trị. Bên cạnh đó, tất cả các cặp vợ chồng đến khám mới trong thời gian này và có nhu cầu thực hiện TTTON được bệnh viện hỗ trợ trực tiếp 5.000.000 đồng/1 ca. Ths.BS. Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản chia sẻ: “Qua 6 năm tổ chức, Tuần lễ Vàng đã giúp không ít các cặp vợ chồng giảm gánh nặng chi phí khi điều trị hiếm muộn. Thực tế, có nhiều trường hợp đã sử dụng gói hỗ trợ đặc biệt và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình đã thật sự chạm đến cộng đồng.”

“Năng động - đoàn kết - bùng nổ - trí tuệ” là chủ đề Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu, năm 2018 - Duna Camp do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary đăng cai tổ chức từ ngày 17 - 19.8 tại thủ đô Budapest. Trại hè năm 2018 thu hút sự tham gia của hơn 180 trại sinh là thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại 19 nước châu Âu. Đây là hội trại có số lượng các đoàn tham gia đông nhất qua các lần tổ chức và có số lượng thanh niên Việt kiều được sinh ra và lớn lên tại châu Âu (thuộc thế hệ F2, F3) tham gia đông đảo.

Ngày 18/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác thăm, tặng quà, khám, cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ sau hoàn lưu bão số 4. Đoàn công tác của BĐBP đã tặng 127 thùng mì tôm cho 127 hộ dân trong bản, hỗ trợ 4 hộ dân bị ngập nhà hoàn toàn mỗi hộ 1 triệu đồng, 3 hộ dân bị ngập 1/3 nhà mỗi hộ 500.000 đồng với tổng giá trị là hơn 20 triệu đồng. Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 10 triệu đồng cho hơn 450 người dân.

