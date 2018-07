BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Chung tay 'Thắp sáng làng quê'

Nhóm sinh viên nói trên đến từ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Mỗi người một việc, tùy theo sức của mình tham gia công trình. Là sinh viên học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Đoàn Gia Phú nhận nhiệm vụ thực hiện phần thiết kế và kỹ thuật nhằm đảm bảo công trình có tuổi thọ dài lâu cho người dân được thụ hưởng. Công trình có tổng chiều dài 800 m, gồm 25 bộ đèn compact 400W - 220V, kinh phí thực hiện 40 triệu đồng. Trong đó, đội tình nguyện hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do địa phương vận động.

Mới đây, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí dẫn đầu đã sang thăm và trao số tiền hơn 2,3 tỉ đồng cho tỉnh Attapeu (Lào) để giúp nước bạn khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện. Cụ thể: Đoàn công tác đã trao chính quyền tỉnh Attapeu 2 tỉ đồng, trao huyện Sanamxay 200 triệu đồng. Còn lại tặng quà trực tiếp cho các gia đình gặp tổn thất nặng và một đơn vị quân đội của Quân khu 5 thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đang tham gia cứu trợ tại Attapeu. Ngay sau sự cố, Hội đã liên lạc, huy động bà con người Việt ủng hộ tiền và các nhu yếu phẩm giúp các gia đình vùng bị ngập lũ với số tiền 125 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ chính quyền tỉnh Attapeu 53 triệu đồng.

Sáng 31/7, Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và các tập thể, cá nhân trên địa bàn đã trao hơn 17 triệu đồng hỗ trợ bé Nguyễn Ánh Tuyết (9 tháng tuổi) ở xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang bị bệnh tim bẩm sinh. Bé Nguyễn Ánh Tuyết được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh khi vừa tròn 1 tháng tuổi. Bé bị tim thông liên thất tăng áp phổi, nguy hiểm đến tính mạng. 9 tháng tuổi cũng là chừng ấy thời gian bé phải nằm viện bới những cơn đau tim hành hạ.Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quỳ Hợp, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ số tiền hơn 17 triệu đồng giúp gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho bé.

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức (TPHCM) vừa tổ chức Ngày hội Tình nguyện viên chữ thập đỏ vì cộng đồng, trao tặng tổng cộng 550 triệu đồng giúp người nghèo. Cụ thể, các nhà hảo tâm đã trợ vốn giúp 13 hộ nghèo và cận nghèo (7 triệu đồng/hộ); tặng 40 suất học bổng và tập vở cho học sinh nghèo hiếu học (3,6 triệu đồng/suất); tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học (1,5 triệu đồng/chiếc); trợ cấp tiền học và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ nghèo tại phường Bình Chiểu (tổng số tiền 110 triệu đồng). Ngoài việc giúp người nghèo ở quận Thủ Đức, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức còn xây tặng 1 căn nhà và tặng 5 suất học bổng tại xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM) trị giá 35 triệu đồng. Hội cũng đã tổ chức thăm và trao tặng 3 sổ tiết kiệm đến mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng (10 triệu đồng/sổ); lắp đặt 40 tủ sơ cấp cứu đến các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (500.000 đồng/tủ).

Năm 2018, với chủ đề “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, toàn tỉnh sẽ phấn đấu đạt Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp là 42 tỷ đồng, dự kiến thực hiện các chương trình an sinh xã hội đạt 810 tỷ đồng. Năm 2017, từ nhiều nguồn vận động, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trên địa bàn tỉnh đã thu được gần 50 tỷ đồng, đạt 124,58% chỉ tiêu; trong đó cấp tỉnh vận động được 24,2 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã đạt trên 25,6 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh Vĩnh Long đã xây mới 1.828 căn, sửa chữa 108 căn nhà Đại đoàn kết, thực hiện chương trình an sinh xã hội ước đạt trên 707 tỷ đồng.

Sáng 31/7, Đoàn thanh niên BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên 3 đơn vị đã tiến hành các hoạt động như: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, tài nguyên nước cho nhân dân sinh sống dọc theo tuyến kênh 30/4; vận động nhân dân không đổ rác, các chất thải xuống kênh; tổ chức vớt và thu gom lục bình trên đoạn kênh 30/4, vớt và thu gom rác (chai nhựa, bọc nilon, rác thải khó phân hủy…) trên kênh; phát quang bụi rậm dọc bờ kênh. Được biết, đây là một trong những hoạt động nằm trong Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2018 của Đoàn thanh niên BĐBP Sóc Trăng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, sau khi nhận được hỗ trợ 10.000 bao tải thành phố cấp, ngay trong đêm 30-7. Huyện đã huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng dân quân và nhân dân đắp 3.400m đê tả Bùi, cao 0,8m tại các xã: Thanh Bình, Tốt Động, Hoàng Văn Thụ, Trung Hòa, Mỹ Lương. Sau khi hoàn tất công việc đắp đê, huyện Chương Mỹ yêu cầu các xã tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai.

Các tình nguyện viên từ nhiều nơi đã đến trụ sở UBND tỉnh Attapeu để giúp đỡ người dân gặp nạn trong vụ vỡ đập thuỷ điện ở huyện Sanamxay. Đó là các tình nguyện viên đến từ Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... mang theo đồ dùng, quần áo, thức ăn để hỗ trợ người dân tỉnh Attapeu. Trong khi đó, nhiều dân tại Attapeu cũng đến trụ sở tỉnh giúp chế biến thức ăn, phân loại áo quần, hàng hoá... để phân phát cho người dân bị nạn.

Những ngày cuối tháng 7 này, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu (Yên Bái) nô nức đi khai hoang ruộng bậc thang để góp thêm đất canh tác nông nghiệp cho đồng bào thôn Khấu Ly, xã Bản Mù. . Công trình khai hoang tại thôn Khấu Ly (xã Bản Mù) có diện tích 3,5ha, trong tổng số 15ha, Huyện Đoàn Trạm Tấu đăng ký khai hoang năm 2018. Cùng với Bản Mù, công trình khai hoang dự kiến triển khai tại các xã: Bản Công 3ha, Xà Hồ 3ha và Hát Lừu 2ha. Trước đó, Huyện Đoàn Trạm Tấu cũng đã thành lập một đội hình tình nguyện là ĐVTN của các xã: Hát Lừu, Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù và thị trấn,giúp dân nhanh chóng thu hoạch hoa màu đề phòng diễn biến bất thường của thời tiết. Kết quả, 3ha diện tích lúa chín đã được thu hoạch xong sớm vượt tiến độ.

Hạ Yến My

Tổng hợp