BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Giao lưu thiện nguyện viên khu vực Đông Nam Á

Đây là chương trình do Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF), Tổ chức Asia Philanthropy Circle (APC - Singapore), Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN phối hợp thực hiện. Tại đây, có các hoạt động: đối thoại giữa những nhà thiện nguyện (trong đó có nhiều người trẻ tuổi), đại diện tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ với lãnh đạo một số ban ngành; trao đổi kế hoạch phát triển hoạt động thiện nguyện tại VN trong mối gắn kết với hoạt động thiện nguyện Đông Nam Á; tạo dựngnhững điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động thiện nguyện mang tính chiến lược tại VN…

Chương trình 'Trại hè năng lượng MILO' 2018 tăng quy mô tổ chức từ 4 lên 9 trung tâm, diễn ra tại 4 thành phố lớn, hình thức mới mẻ, hấp dẫn là sức hút không thể chối từ cho các học sinh trong hè này. 2018 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp "Trại hè năng lượng MILO" được tổ chức. Năm nay, chương trình có nhiều sự đổi mới từ hình thức tổ chức cho đến quy mô chương trình. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, rèn luyện dành cho học sinh, Nestlé MILO còn trao tặng và làm mới 20 bộ dụng cụ thể thao tại các trung tâm, tặng áo và sữa Nestlé MILO cho mỗi em khi đăng kí tham gia. Dự kiến trại hè năm nay thu hút hơn 150.000 lượt các em nhỏ tham gia tại các lớp học. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình "Năng động Việt Nam".

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Anh Sơn. Tại Anh Sơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, và kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa. Khắc sâu những công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước đời đời ghi nhớ và thường xuyên ban hành những chính sách để đền đáp những công ơn đó. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng trao tặng 10 suất quà của tỉnh Nghệ An cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Anh Sơn.

Hơn một tuần sau khi mưa lũ đi qua, hậu quả để lại cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới Lai Châu vẫn còn khá nặng nề. Một số bản làng vẫn bị cô lập. Hiện, các đơn vị BĐBP vẫn tiếp tục triển khai quân số bám địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Sau khi mưa lũ đi qua, nước trên các sông suối rút xuống thấp, các đơn vị Biên phòng đang tiếp tục triển khai quân số bám, nắm địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, giúp dân khắc phục hậu quả. Trong đó, tập trung giúp các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa ổn định cuộc sống, khắc phục các điểm sạt lở trên các trục đường liên huyện, liên xã đến các bản làng biên giới để giúp dân vệ sinh đồng ruộng, khôi phục sản xuất, trồng trọt.

Ngày 5/7, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Thách thức đối với tổ chức đoàn trong công tác giáo dục thanh niên trước vấn đề an ninh phi truyền thống”, với sự tham gia của các chuyên gia về an ninh mạng và hơn 500 đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội và VNPT ký kết các văn bản đảm bảo an toàn thông tin và thỏa thuận phối hợp xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu đoàn viên; trong đó có hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên là id.thanhnienday.com. Hệ sinh thái sẽ quản lý đoàn viên bằng tài khoản trên mạng thay thế sổ đoàn viên.

Không cần đi nước ngoài, hè này nhiều bạn trẻ ở TP.HCM vẫn có những trải nghiệm riêng khi tham gia các môn thể thao “rất Tây” như trượt tuyết, bắn cung. Những ngày nóng đổ lửa được vùi mình trong băng tuyết thì còn gì bằng! Đó là lý do hàng trăm bạn nhỏ chọn khu vui chơi tuyết ở quận 2 (TP.HCM) để trải nghiệm trượt tuyết. Nhiều bạn nhỏ lại chọn học bắn cung vì ấn tượng về môn thể thao "quý tộc" thường thấy trên các kênh truyền hình nước ngoài và còn khá mới lạ ở Việt Nam.

Hơn 40 sinh viên quốc tế đến từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ... đang sống trong không khí háo hức được trải nghiệm các nét văn hóa, ẩm thực và giao lưu với giới trẻ Việt tại TP.HCM. Từ 2-7 đến 6-7, tại khuôn viên ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra buổi khai mạc Lễ hội văn hóa quốc tế ICF 2018 với sự tham gia của hơn 400 giảng viên, sinh viên trong nước lẫn quốc tế. Tiếp nối sự thành công của Lễ hội văn hóa quốc tế ICF 2017, chương trình năm nay được thiết kế gồm nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa như sân chơi tìm hiểu văn hóa các nước (qua hình thức gameshow), gian hàng ẩm thực, giao lưu văn nghệ…

Sáng 15/7, tại số 806A Âu Cơ, Q.Tân Bình, TP.HCM, tổ chức thiện nguyện United Minds phối hợp một số đơn vị thực hiện chương trình hội thảo Hành trình trở về, dành cho những người từ 17 tuổi trở lên quan tâm đến việc phát triển bản thân. Theo ban tổ chức, trong “Hành trình trở về”, người tham gia sẽ được trải nghiệm sự phong phú của tâm lý con người, tìm hiểu quá trình giúp chúng ta buông bỏ việc phán xét, làm quen với các quy tắc an toàn của tự phát triển. Bên cạnh đó là dịp bắt đầu quá trình kết nối với những dấu vân tay tràn đầy năng lượng, tần suất rung động duy nhất đối với mỗi người…

Tỷ lệ vi phạm pháp luật trong thanh niên nghiện ma túy chiếm khoảng 50% và gấp 100 lần so với nhóm thanh niên không nghiện. Đây là con số đáng báo động khi mỗi năm VN có thêm 9.300 người nghiện. Theo ông Alex Wadak, VN nên cải cách chính sách ma túy mới theo hướng từ bỏ cách tiếp cận ma túy là tệ nạn xã hội, mà phải coi đó là vấn đề về mặt y tế, xã hội phức tạp. “Những người nghiện ma túy có thể là người thân, con em chúng ta. Do vậy, chúng ta phải ngừng coi họ là tệ nạn xã hội, tăng cường việc điều trị nghiện và nâng cao công tác điều trị nghiện, quan tâm hơn đến thanh thiếu niên để họ không còn có những lo lắng về tương lai”, ông Alex Wadak nói.