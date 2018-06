BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Giọt hồng Thành phố mang tên Bác'

Đây là năm thứ 6 Hành trình Đỏ được tổ chức tại TPHCM và luôn nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ 2018 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chủ trì, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Công ty VTV Corp phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 13/6 – 14/7 tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, với mục tiêu nhận được tối thiểu 30.000 đơn vị máu. Tổng kết ngày hội hiến máu “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác” tại TPHCM, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.500 đơn vị máu hiến từ đông đảo người dân.

Vào khoảng 22 giờ ngày 22/6, 14 ngư dân và tàu cá bị nạn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã được BĐBP Nghệ An cứu nạn thành công và lai dắt vào bờ an toàn. Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 19-6, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng cửa Lò – Bến Thủy, BĐBP Nghệ An nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp của ông Trương Văn Thủy (SN 1962, trú tại khối 6, phường Nghi Thủy, thị xã cửa Lò, tỉnh Nghệ An), thuyền trưởng tàu cá NA 90988 TS cho biết, trong lúc đánh cá tại khu vực cách mũi Rồng, lạch Cửa Lò (Nghệ An) 93 hải lý về hướng Đông thì tàu bị gãy trục láp. 14 thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đành bất lực.

Thí sinh ở xã miền biển của huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) phải di chuyển vào điểm thi trong thị trấn, khoảng cách di chuyển khá xa; đặc biệt hoàn cảnh nhiều em khá khó khăn, cuộc sống mưu sinh vất vả, thậm chí có nguy cơ bỏ thi. Để hỗ trợ tốt, trước đó đơn vị vận động các bạn sinh viên tình nguyện có xe máy tổ chức đưa rước thí sinh ở xa trong ngày thi; lập kế hoạch rà soát nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, những quán cơm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chia các đội hình tình nguyện trực những điểm thi ở tuyến huyện, thị…Từ thực tế, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã hỗ trợ kịp thời 34 học sinh nghèo miền biển của huyện Hòa Bình số tiền 300.000 đồng/em, trước mắt giúp đỡ các em an tâm chuẩn bị tâm lý tốt. Ngoài ra, đơn vị cũng tìm được 10 phòng trọ miễn phí để các em có chỗ cư trú ổn định, những em đi về trong ngày được bố trí xe của các bạn tình nguyện viên đưa đón đến điểm thi. Học sinh nghèo ở Thị xã Giá Rai cũng có 54 em được hỗ trợ với số tiền 19,3.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Bệnh viện 198 – Bộ Công an tổ chức phát động ngày hội hiến máu tình nguyện đến toàn thể đoàn viên trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Với thông điệp “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, ngay từ sáng sớm đã có 350 đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên có mặt đầy đủ tại hội trường để đăng ký hiến máu. Tất cả các đoàn viên, thanh niên đều có chung một tâm thế vui tươi sôi nổi, cùng chung sức hiến tặng những giọt máu hồng của mình với mong muốn "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên đã thu về được gần 300 đơn vị máu.

Chúng tôi mong muốn thí sinh giảm bớt áp lực, chỉ cần tập trung làm bài tốt, mọi thứ xung quanh đã có rất nhiều người hỗ trợ các em', anh Trương Văn An, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ. Chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2018, một kỳ thi có tính chất quyết định tương lai của hàng triệu thí sinh. Huyện đảo Phú Quý, một huyện đảo xa đất liền, không có điểm thi THPT quốc gia nên 251 thí sinh sẽ phải di chuyển vào đất liền để tham dự kỳ thi tại TP.Phan Thiết và một số điểm thi khác. Trường ĐH Mở TP.HCM quyết định hỗ trợ cho mỗi thí sinh 250.000 đồng”. Được biết, phần kinh phí này đã được trường chuyển về cho từng học sinh của huyện Phú Quý với mong muốn giúp các thí sinh thuận lợi hơn trong quá trình tham gia kỳ thi.

Ngày 22/6, tại Trường THPT Trưng Vương (TP.Quy Nhơn, Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2018. Năm nay, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập 9 đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh, 36 đội cấp huyện và 11 đội thanh niên xung kích với 500 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các chốt đèn tín hiệu giao thông. Cùng ngày, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh viên VN tỉnh tổ chức lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018. Ban tổ chức cũng huy động hơn 500 thanh niên tình nguyện đón thí sinh tại các điểm thi để tư vấn, hướng dẫn, cấp phát nước uống miễn phí và đảm bảo an toàn giao thông… Tại buổi lễ, ban tổ chức trao tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các thí sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Chị Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, hiện tổng vật phẩm phục vụ tiếp sức mùa thi năm nay có trị giá tương đương gần 1 tỷ đồng. Trong đó, gồm: 4.000 hộp khăn ướt, 7.000 quạt cầm tay, 1.500 áo xanh tình nguyện, 1.000 mũ lưỡi trai, 55 cái ô che nắng và gần 1.000 thùng nước giải khát của Pepsico các loại (tương đương 24.000 chai), 1.250 thùng nước khoáng Oris. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội còn bố trí 48 xe di động phát sữa trái cây Nutrifood lạnh miễn phí và nhiều vật phẩm thiết yếu khác.

