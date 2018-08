BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hàng trăm thanh niên lao động giúp bản nghèo

Bản Vều 4 là bản khó khăn nhất trong 4 bản Vều thuộc vùng Bọp, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Bản có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là bà con dân tộc Thái, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, hơn 80 hộ dân thuộc hộ nghèo. Bản Vều 4 cách trung tâm xã hơn 20 km, giao thông đi lại tương đối khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ, ngày 10/8, hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc 25 Chi đoàn trong xã Phúc Sơn và Đoàn thanh niên Công an huyện Anh Sơn với dụng cụ là cuốc, xẻng đã có mặt tại bản Vều 4, tiến hành lao động giúp dân đào rãnh trên đất hoang để trồng chè.

Ngày 10/8, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, công tác giáo dục chính trị và học sinh sinh viên. Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và Biển Đông liên tục có những diễn biến mới, phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên có vai trò hết sức quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của học sinh, sinh viên nói riêng cũng như các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, là các sứ giả ngoại giao nhân dân góp phần làm cho thế giới hiểu đúng về Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Đắk Nông đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công Vì an ninh Tổ quốc”, từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Cụ thể, 7 hoạt động xã hội tình nguyện, thăm tặng quà, tặng nón bảo hiểm, giao lưu văn nghệ, thể thao, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân với tổng số tiền hơn 247 triệu đồng; tổ chức 24 hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền gần 800 triệu đồng, trong đó đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 403 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn với các suất quà có giá trị từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/suất.

Công tác dọn dẹp trường lớp được lãnh đạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và các xã hết sức quan tâm, làm sao cho các em có trường lớp tươm tất đón năm học mới. Nước rút cách đây chỉ 3 ngày và mọi nguồn nhân lực được tập trung về đây dọn dẹp. Lực lượng Công an huyện, xã, các đơn vị PCCC, Cảnh sát cơ động được huy động tối đa đẩy nhanh việc dọn dẹp, xử lý chất thải, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em được tiếp tục học hành như bao bạn bè cùng trang lứa khác, tổ chức Children Action (Thụy Sĩ) cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức trao đồ dùng học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công tổ chức trao tặng 10.000 quyển tập cho 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn 05 xã: Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Trung; Mỹ Hạnh Đông (thị xã Cai Lậy) và Bình Xuân; Bình Đông (thị xã Gò Công), mỗi xã có 100 em được nhận quà (mỗi em được nhận 20 quyển tập), tổng trị giá quà tặng là 55 triệu đồng do Tổ chức Children Action tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang.

Ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế kêu gọi viện trợ quốc tế khẩn cấp cho Triều Tiên vì cho rằng, Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng do nắng nóng và ít mưa. Theo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Triều Tiên không có mưa kể từ đầu tháng 7 trong khi nhiệt độ đạt trung bình 39 độ C trên toàn quốc. Các quan chức Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cảnh báo, bất cứ sự đe dọa nào đối với an ninh lương thực sẽ tác động nghiêm trọng đến dân số nước này. Đặc biệt trẻ em từ 5 tuổi trở xuống và người già sẽ gặp rủi ro lớn nhất do nắng nóng và thiếu lương thực. Hơn 10 triệu người ở Triều Tiên, chiếm 40% dân số bị thiếu đói.

Trong những năm qua, Sở TT&TT Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố các trường Đại học tổ chức được 23 cuộc triển lãm về biển, đảo với số lượng người tham gia lên đến gần 80.000 người. Thông qua các cuộc triển lãm để khẳng định với các tầng lớp nhân dân về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Hạ Yến My

Tổng hợp