BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ 60 triệu cho nhà bị sập do bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Quế Phong đã xảy ra mưa to và kéo dài trong 2 ngày 18 - 19/7 làm hơn 300 ha lúa và hoa màu bị ngập, nhiều đoạn giao thông thuộc các xã Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ, Nậm Giải, Quế Sơn… bị chia cắt, nhiều gia súc bị cuốn trôi. Có 3 nhà dân bị sập hoàn toàn và 17 nhà phải di dời đến nơi ở mới. thiệt hại ước tính gần 9 tỷ đồng. Riêng 3 nhà bị sập hoàn toàn, huyện Quế Phong trích nguồn ngân sách hỗ trợ mỗi nhà 20 triệu đồng, gồm gia đình ông Lương Văn Cường (bản Na Tỳ, xã Châu Thôn); Lang Văn Hòa và Vi Thị Tường (cùng ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ).

Trước khó khăn mất mát của người dân Yên Bái sau lũ, nhiều cá nhân, tổ chức đã chia sẻ với người dân Yên Bái. Trong đó, bộ đội và đoàn viên thanh niên địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Trong sáng 22/7, ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình bị sập nhà tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn - một địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Yên Bái.

Sáng 22/7, tại Bình Phước, T.Ư Ðoàn tổ chức điểm Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 6 và phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Trong ngày Chủ nhật xanh 22/7, tuổi trẻ cả nước cùng đồng loạt tổ chức vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường sạch, đẹp cho các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa. Ðặc biệt, nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, dịp này, các cấp bộ Ðoàn sẽ trao tặng 39.908 suất quà với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tại chương trình, T.Ư Ðoàn đã trao tặng cho Tỉnh Ðoàn Bình Phước 5.000 ly nến và 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), sáng 20/7, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và báo Nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực”. “Hội thảo khẳng định tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Ðồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ðồng thời để tri ân, tôn vinh cống hiến, hy sinh của các lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Ðồng Lộc”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Ngày 21/7, sẽ có 5750 cây xanh cùng 1428 kg sấu tươi Hà Nội được vận chuyển tới các điểm đảo Trường Sa từ quân cảng Cam Ranh. Đây là món quà có ý nghĩa của chương trình “Hành trình Trường Sa xanh 2018” và “ Sấu tươi tặng Trường Sa” do CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương phát động. Ngay lập tức, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các “chiến sỹ Trường Sa”, những người đã từng tham gia các chuyến thăm và tặng quà các chiến sỹ và quân dân huyện đảo Trường Sa. Chỉ trong vòng một đêm sau khi phát động, nhiều kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, những người đã từng được tham gia các hải trình thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn đã hưởng ứng nhiệt tình. Chị Thu Hòa, Ba Lan, người đã hai lần tham gia chuyến đi Trường Sa, là một trong những người vận động tích cực nhất. Riêng cá nhân chị đã kêu gọi số tiền quyên góp tương đương hơn 1.000 kg sấu từ các kiều bào Ba Lan, Đức, Séc, Slovakia, Hungary, Pháp, Ukraina, Singapore…

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định mức hỗ trợ đối với gia đình có người chết 10.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người. Ngày 23/7, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích 265.000.000 đồng từ Quỹ “Cứu trợ” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ 18 gia đình có người chết, 17 người bị thương của các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, mức hỗ trợ đối với gia đình có người chết 10.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người. Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận các địa phương chuyển số tiền hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại.

Sáng 23/7, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, đồng chí Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng đại diện chính quyền các địa phương đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ ở các địa phương. Tại huyện Diễn Châu, đoàn đã đến thăm Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ - nơi đang trực tiếp nuôi dưỡng 30 người là vợ, mẹ, con liệt sỹ, các thương bệnh binh nặng và người cô đơn, không nơi nương tựa. Y tá người Anh Laura Harris (43 tuổi) bị ung thư giai đoạn cuối. Qua lời kêu gọi giúp đỡ, hàng nghìn người chưa hề quen biết trên thế giới đã chung tay góp tiền hỗ trợ cô lên đến 100.000 bảng (khoảng 3,1 tỉ đồng) để mua thuốc điều trị. Sau thời gian nỗ lực điều trị, bệnh viện xét kết quả CT mới và cho biết tình hình sức khỏe cô khả quan hơn. Cô Harris khẳng định GoFundMe vẫn tiếp tục hoạt động và đón nhận những tấm lòng hảo tâm bởi cô còn muốn tiếp tục sống thêm nhiều thời gian hơn bên cạnh người thân. Bà hy vọng sự sống được kéo dài của mình là minh chứng tốt nhất cho cộng đồng thấy đóng góp của họ thực sự có hiệu quả.

Hạ Yến My

Tổng hợp