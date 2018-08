BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ cho người dân sau bão tại Nam Định

Sáng 4/8, Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn đến thăm sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngân hàng TPHCM đang tham gia chiến dịch tình nguyện hè tại xã Tân Thành (Bình Tân, Vĩnh Long). Tại đây, các chiến sỹ làm nhiều công trình, phần việc như xây dựng nông thôn mới, làm cầu, sân chơi cho thiếu nhi, thư viện cho trẻ em. Ngoài ra, còn có các hoạt động an sinh xã hội, thăm gia đình chính sách… Năm nay có gần 1.200 chiến sỹ ở trong và ngoài tỉnh tham gia, đến thời điểm này chiến dịch đã vào giai đoạn gần kết thúc với nhiều công trình, phần việc cụ thể.

Trong thiên tai hoạn nạn, tình làng nghĩa xóm, nghĩa cử cao đẹp đang khơi dậy ở vùng cao, miền núi xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình làm ấm lòng đồng bào giữa mùa mua lũ. Những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) trải qua những ngày không ngủ do mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Tuân Đạo đang dồn mọi nguồn lực để di rời kịp thời những hộ dân trong diện nguy hiểm, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân. ình trạng sạt lở diễn biến phức tạp trong suốt mấy ngày qua, khiến người dân lo lắng. Chính quyền tập trung các giải pháp, huy động các nguồn lực tại chỗ, nỗ lực đảm bảo an toàn cho bà con.