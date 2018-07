BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ dân vùng lũ Yên Bái

Sáng nay 22/7, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã xuất cấp 50 bộ nhà bạt, loại 24 m2/bộ để dựng làm chỗ ở cho người dân mất nhà do mưa lũ tại Yên Bái. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã xuất cấp 3 tấn lương khô, 5 máy phát điện đèn pha, 5 máy bơm công suất hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ số hàng xuất cấp này đã được chuyển đến Yên Bái để bàn giao cho chính quyền, người dân các địa phương.Ngay sau mưa lũ xảy ra, Quân khu 2 cũng đã điều động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đến vùng lũ tham gia tìm kiếm người mất tích và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, Đoàn Thanh niên Agribank Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên BVĐK huyện Cẩm Xuyên tổ chức Chương trình “Bát cháo tình thương”. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã phát hơn 150 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên. Đoàn Thanh niên Agribank cũng tổ chức trao tặng 15 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng) cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm động viên, chia sẻ với các bệnh nhân sớm phục hồi sức khoẻ, vượt qua khó khăn của cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ , sáng 22/7, Đại tá Lê văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình chính sách, gia đình có công tại địa bàn huyện Kỳ Anh. Đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Đại tá Lê Văn Sao bày tỏ ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, mẹ VNAH đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mong các thương binh, bệnh binh, chăm sóc giữ gìn sức khỏe, góp phần động viên con cháu noi gương các thế cha anh, tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh.

Sáng 22/7, đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã về thăm, tặng quà tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An; Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An có gần 100 thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng. Nhằm tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, đoàn công tác Ngân hàng CSXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Chiến Thắng làm trưởng đoàn, đã trao quà trị giá 140 triệu đồng động viên cán bộ, nhân viên và các thương binh đang điều trị tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng 100 phần quà, 20 xe đạp và 3.000 cuốn tập cho các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) và tặng căn nhà tình thương cho người dân tại huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Sáng 22-7, Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình bà Huỳnh Thị Nghi (ngụ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Trước đó, ngày 21-7, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao, tặng 100 phần quà, 20 xe đạp và 3.000 cuốn tập các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và học sinh nghèo tại xã Trường Long. Công an TP Cần Thơ mong muốn góp một phần nhỏ vào việc hỗ trợ bà con trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ngày 21/7, Bộ Chỉ huy BĐBP, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình hành trình tri ân, khám bệnh nhân đạo, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển của thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Chí Minh. Lãnh đạo BĐBP TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay và Lê Thị Xê, ở thị trấn Cần Thạnh; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn; tặng 370 suất quà cho các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 7 phần quà cho các em học sinh theo chương trình "Nâng bước em tới trường". Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, tổng kinh phí để thực hiện chương trình này là gần 300 triệu đồng.

Chiều 21/7, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, BĐBP An Giang đã phối hợp với chính quyền xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương”. 2 căn nhà được bàn giao cho gia đình bà Nèang Nhên, sinh năm 1965, thuộc diện gia đình chính sách và gia đình anh Châu Trước, sinh năm 1985, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó Đồn Biên phòng Nhơn Hưng vận động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITS -MARTCKRE TP Hồ Chí Minh 60 triệu triệu đồng; ông Võ Thanh Tâm, một nhà hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng.