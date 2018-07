BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão số 3

Trận lốc xoáy vào tối 18/7, khiến cho 15 hộ dân tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị tốc mái, hư hỏng tài sản trong đêm. Ngay khi nhận được thông tin, sáng nay 19/7, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ đã về đây giúp dân khắc phục ổn định cuộc sống. Cụ thể, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương Xuân Phổ nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp bùn đất, lợp lại mái nhà cho 13 hộ dân, tập trung dọn vệ sinh, dẹp cây cối bị đổ ngã giúp bà con bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy sớm ổn định lại cuộc sống. Tính đến 7 giờ ngày 19/7, do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Nghệ An và Hà Tĩnh đã quyết định sơ tán những hộ dân tại vùng ven biển xung yếu đến những nơi an toàn trước khi bão về. Tại Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện số 14, chỉ đạo triển khai phương án sơ tán dân tại các vùng ven biển xung yếu. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đến, đồng thời không được để người dân quay trở lại khi bão chưa tan. Tính đến 20h ngày 18/7, Hà Tĩnh đã di dời 555 hộ dân với 1054 nhân khẩu ở các vùng ven biển xung yếu đến nơi an toàn. Trong đó, có hơn 400 hô dân ở huyện Nghi Xuân, còn lại là các hộ dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Thị xã Kỳ Anh.

Ngày 19/7/2018, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt đoàn công tác, ông Lê Quốc Nghị đã thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của các đồng chí thương binh, bệnh binh trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Quốc Oai đã đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu. Tại xã Sài Sơn và Thị trấn Quốc Oai, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Hoàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban của huyện, xã Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai thăm và tặng quà 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 6 gia đình người có công tiêu biểu. Tại xã Nghĩa Hương và Cấn Hữu đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, làm trưởng đoàn, cùng đồng chí Dương Văn Phượng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo hội Cựu chiến binh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã đi thăm và tặng quà 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 5 người có công tiêu biểu trên địa bàn 2 xã.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 đang thực hiện chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ”.Chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ bắt đầu tiếp nhận tin nhắn từ ngày 8/7/2018 đến hết ngày 4/9/2018. Người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ bằng cách soạn tin nhắn cú pháp: VL gửi 1407, mỗi tin nhắn đã góp phần ủng hộ đồng bào 20.000 đồng. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình, giúp đỡ đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Mỗi tin nhắn là một vòng tay sẻ chia, cảm thông với những nỗi đau, mất mát của đồng bào vùng lũ.

Hành trình Đỏ 2018 đã tổ chức được 44 ngày hội hiến máu lớn và 56 ngày hiến máu hưởng ứng tại 26 tỉnh/ thành phố, thu hút hàng ngàn người dân đến tham gia và tiếp nhận được hơn 42.000 đơn vị máu. Phong trào hiến máu tình nguyện đã có trên 10 năm phát triển và đạt được những thành tựu to lớn và Hành trình Đỏ là một bước đột phá đưa phong trào này phát triển rộng khắp trên mọi miền đất nước. Lượng máu tiếp nhận được không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp thiếu máu hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc. Qua đó có thể khẳng định các địa phương hoàn toàn có thể chủ động để triển khai và tổ chức những chương trình hiến máu lớn và Hành trình Đỏ của riêng mình.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, trong hai ngày 18 và 19/7, Câu lạc bộ bác sỹ Quân y khóa 7, Học viện Quân y phối hợp với Hội đồng hương Quảng Trị tại thủ đô Hà Nội và Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của các xã thuộc huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Các bác sỹ đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người nghèo của 4 xã Tà Rụt, A Ngo, A Bung và A Vao. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết: Hầu hết người bệnh đến khám đều mắc các chứng bệnh về da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tiêu chảy, thị giác... các bệnh trên chủ yếu do đời sống và các thủ tục tập quán lạc hậu của bà con gây ra.

Hơn một năm qua, cứ vào ngày thứ sáu tuần đầu tiên của tháng, bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng lại được đón nhận những phần cháo dinh dưỡng thơm ngon do chính tay cán bộ, chiến sỹ Công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng nấu. Xuất phát từ ý thức, trách nhiệm cao đối với xã hội, nhất là chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn đang mắc bệnh hiểm nghèo, cách đây hơn một năm, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng đã lên ý tưởng và bắt tay vào thực hiện chương trình "Nấu cháo tình nghĩa". Để có kinh phí thực hiện ổn định, lâu dài, các đoàn viên, hội viên đã thống nhất mỗi tháng đóng góp 20.000 đồng/người, đồng thời kêu gọi thêm sự giúp đỡ, quyên góp của các nhà hảo tâm bên ngoài.

Ngày 16-18.7, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho bà con nhân dân và CBCNV ngành Điện bị thiệt hại sau đợt thiên tai vừa qua tại hai tỉnh Hà Giang, Lai Châu. Theo đó, đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Lai Châu. Đây là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản sau trận mưa lớn và lũ ống xảy ra vào cuối tháng 6.2018.Với tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn công tác của EVN đã dành tặng phần quà trị giá 500 triệu cho mỗi tỉnh.

Ngày 19/7, tại Kiên Giang, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo và hội nhập quốc tế cho cán bộ Hội chủ chốt toàn quốc năm 2018. Trong tiến trình phát triển, biển, đảo có vai trò rất quan trọng trong bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia và là không gian sinh tồn của dân tộc. Trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, biển đảo lại cũng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ Yến My

Tổng hợp