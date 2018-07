BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên

Để góp phần thực hiện, anh Trần Hữu - Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư bày tỏ đây là một trong hai đề án "tuyệt vời" tạo điều kiện cho thanh niên hội nhập. Anh Trần Hữu đề xuất các tỉnh, thành Đoàn có thể tổ chức giáo viên giỏi ngoại ngữ là đoàn viên thanh niên sẽ dạy cho các các bạn ĐVTN; thành lập câu lạc bộ tiếng Anh... Phát động hoạt động mỗi ngày 1 giờ học tiếng Anh hay 1h đọc tin tức, thông tin bằng tiếng Anh; giới thiệu những gương nổi bật trong việc học tiếng Anh; phát triển tiếng Anh trên website của Đoàn; tổng hợp các nguồn tin các tờ báo quốc tế uy tín để cung cấp cho thanh niên hàng ngày có điều kiện tiếp cận.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, sau 5 năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 37.320 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông thu hút hơn 5 triệu lượt thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát hành hơn 3,5 triệu tài liệu giới thiệu văn bản luật, đĩa phim tuyên truyền về an toàn giao thông. Có các mô hình hiệu quả như: Cổng trường Xanh-Sạch-Đẹp, trật tự an toàn giao thông, Em yêu đường sắt quê em, Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, Bến đò ngang an toàn, Đội Giao thông Xanh, Đội phản ứng nhanh...

Tiếp tục các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 16/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện Phú Riềng, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Qua 11 năm, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thường niên Chương trình "Màu hoa đỏ" nhằm tri ân các gia đình có công với cách mạng. Tính đến nay, chương trình đã tặng hơn 16.000 sổ tiết kiệm, hơn 600 nhà tình nghĩa... cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên cả nước.

Ngày 15-7, Đoàn Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng, tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà nhân dân tại 2 xã Kiến Thiết, Quang Phục, huyện Tiên Lãng. Tại chương trình này, hơn 250 người đã được các y, bác sỹ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng, Bệnh viện Công an TP khám bệnh và tư vấn điều trị miễn phí với các bệnh liên quan về tim mạch, huyết áp... cách phòng, chống những bệnh thường gặp vào mùa hè, nhất là trong đợt nắng nóng cao điểm. Trong dịp này, Đoàn CATP cũng hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái; hỗ trợ 5 triệu đồng cho Nhà văn hóa; tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn...

Xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) triển khai chương trình: "Trao thư chúc mừng, tặng quà cho công dân mới sinh". Từ ngày 1/5/2018, Văn phòng xã Mai Sơn, huyện Tương Dương thực hiện trao thư chúc mừng, tặng quà cho công dân mới chào đời khi đi khai sinh và các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn. Những tấm thiệp chúc mừng do chính tay các cán bộ văn phòng tự thiết kế. Đi kèm là một phần quà nhỏ phù hợp với những công dân mới chào đời như: chiếc mũ, tã lót, áo quần dành cho trẻ sơ sinh… từ các nhà hảo tâm gửi tặng, hoặc do chính tay các chị em trong văn phòng mua sắm.

Sáng 17/7, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ trao quà hỗ trợ đoàn viên công đoàn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018). 11 suất quà trị giá 8,5 triệu đồng, trong đó có 6 suất (trị giá 1 triệu đồng/suất) được trao cho 6 đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo và 5 suất (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 5 đoàn viên bị tai nạn lao động. Cũng trong sáng nay, LĐLD huyện đã tổ chức trao hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà tình nghĩa cho đoàn viên Nguyễn Văn Ngọc – công đoàn xã Xuân Đan.

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tuổi trẻ cả nước tổ chức rất nhiều các hoạt động tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Sáng 17/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bệnh viện huyết học và truyền máu TP Cần Thơ đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 với chủ đề "Những giọt máu hồng hè năm 2018".Tham gia hiến máu đợt này có 150 ĐVTN đến từ các đơn vị của Công an tỉnh Sóc Trăng và trên 15 người của Ngân hàng Đông Á chi nhánh Sóc Trăng. Hiến máu tình nguyện là một phong trào thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng Công an Sóc Trăng. Hoạt động hiến máu nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN về ý nghĩa cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện, phát huy tinh thần nhân văn cao đẹp thương người như thể thương thân của dân tộc.

Hạ Yến My

Tổng hợp