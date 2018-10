BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Ninh Bình trao học bổng cho học sinh nghèo

Để động viên, khích lệ tinh thần học hỏi, nỗ lực vượt khó, nhân dịp này, tại Ninh Bình Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tổ chức trao học bổng cho 106 học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn, mỗi suất học bổng từ 2-5 triệu đồng. Tổng giá trị các suất học bổng là 280 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Kim Sơn, xã Lai Thành và các cấp, các ngành, giáo xứ Bình Sa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Lai Thành, huyện Kim Sơn là gia đình bà Trần Thị Ngoan và Trần Thị Sâm. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là nhà mái bằng, trên diện tích 35m2, với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình. Nguồn kinh phí trên được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh đóng góp và một phần xã hội hóa.

Ngày 30/10, theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận, ngay đầu học kỳ I của năm học này, tỉnh đã quyết định cấp hơn 208 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cấp cho 2.782 học sinh thuộc các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận, năm học 2018-2019, mỗi học sinh ở thôn xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh được hỗ trợ gạo cả 5 tháng học, với số lượng 75 kg (15 kg/tháng). Trong đó huyện miền núi Bác Ái là địa phương có đông học sinh với số lượng 1.835 em được nhận gạo hỗ trợ.

Ngày 31/10, Tập đoàn Phúc Sơn phối hợp với báo Tiền Phong, Công an tỉnh Nghệ An và Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà hỗ trợ cựu TNXP nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 – 31/10/2018). Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng 30 suất quà cho 30 gia đình liệt sỹ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhà báo Trần Quang Long, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã đại diện đơn vị phối hợp Tập đoàn Phúc Sơn trao biển tượng trưng 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng cho cựu TNXP tỉnh Nghệ An.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh (XSKT) tổ chức bàn giao và cắt băng khánh thành 125 căn nhà đại đoàn kết cho 125 hộ nghèo của tỉnh năm 2018. Theo đó, nguồn kinh phí xây dựng 125 căn nhà đại đoàn (mỗi căn 40 triệu đồng) được Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng hỗ trợ, với tổng kinh phí xây dựng là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện chương trình xây nhà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn bức xúc về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tại buổi lễ, Công ty XSKT Sóc Trăng đã tiếp tục hỗ trợ 5 tỷ đồng cho chương trình trong năm 2019.

Sau gần 2 tháng khởi động, đến ngày 31/10/2018 chương trình trao tặng áo ấm cho học sinh nghèo hiếu học do Báo GD&ĐT tổ chức được diễn ra tại xã Pá Mỳ huyện Mường Nh. 578 suất quà (mỗi suất bao gồm: chăn đông, áo ấm, chiếu, màn tuyn, ủng đi mưa...) với tổng trị giá 250 triệu đồng đã được trao tận tay các em học sinh.

Tại buổi đối thoại với các hộ nghèo trên địa bàn vào tối 30/10, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) Vũ Quyết Tiến thông tin, nhằm khuyến khích, động viên các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, thành phố sẽ thưởng 10 triệu đồng cho mỗi hộ được công nhận thoát nghèo. Dịp này, cá nhân Bí thư Thành ủy Cẩm Phả Vũ Quyết Tiến tặng 222 hộ nghèo ở Cầm Phả, mỗi hộ một chiếc chăn ấm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Thị Bính nhận hỗ trợ con chị Nguyễn Thị Thanh Xuân - một hộ nghèo ở tổ 3, khu Nam Thạch, phường Cẩm Thạch, mỗi tháng 300.000 đồng cho đến khi cháu học hết phổ thông.

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An tổ chức cấp phát 23 con bò sinh sản cho 23 hộ nghèo của xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Đàn). Tổng trị giá đợt cấp phát này 300 triệu đồng. Sau khi nhận bò, các hộ sẽ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, được cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn theo đúng quy trình kỹ thuật để bò sinh trưởng và phát triển và thực hiện đúng nội dung cam kết về quản lý, chăm sóc. Thời gian tới, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cấp phát 7 con bò sinh sản cho hộ nghèo ở Nghĩa Thắng.

Thanh Huyền

Tổng hợp