BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Phó bí thư tử vong khi cứu người bị lũ cuốn

Sáng 21/7, một lãnh đạo UBND xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ việc thương tâm khiến 1 người tử vong và 1 cháu bé mất tích vào sáng 20/7. Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Mười, sáng 20-7, khi nhận được thông tin có một cháu bé đang bị mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã, ông Đặng Phúc Tài, Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười đã trực tiếp đến hiện trường. Phát hiện một cháu bé đang bị mắc kẹt, ông Tài đã bơi để ứng cứu thì bất ngờ lũ tràn về cuốn phăng cả ông Tài và cháu bé. Đến trưa ngày 20-7, thi thể ông Tài đã được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 5 km. Còn cháu bé vẫn mất tích, đến nay chưa tìm thấy

Mỗi chiếc xe máy phải trả phí 50.000 đồng để được kéo khỏi chỗ ngập sâu trên Đại lộ Thăng Long. Cùng lúc, hàng loạt phương tiện gặp nạn, chôn chân giữa biển nước. Mưa lớn đêm 20 và sáng 21/7 khiến nhiều tuyến phố tại Thủ đô chìm trong biển nước. Có những đoạn trên tuyến Đại lộ Thăng Long, nước ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện chết máy, hư hỏng.Xe ba gác, xe cải tiến thậm chí xe tải hoạt động liên tục nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Dù mỗi lượt kéo xe có giá 50.000 đồng, nhiều người vẫn vui vẻ trả tiền. Một số người điều khiển xe máy cố gắng đi qua chỗ ngập nhưng ngay lập tức gặp sự cố và phải nhờ giúp đỡ của công nhân xí nghiệp thoát nước.

Thời gian qua TP Đà Nẵng đã làm tốt công tác chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá công suất lớn để khai thác hải sản xa bờ. Dự kiến đến cuối năm nay Đà Nẵng sẽ đóng mới thêm 30 tàu cá mới. Trong 6 năm qua, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ đóng mới 84 tàu cá có công suất từ 400CV trở lên. Theo đó, thời gian qua Đà Nẵng đã hỗ trợ 500 triệu đồng/tàu để đóng mới tàu cá có tổng công suất máy từ 400CV đến dưới 600CV, 600 triệu đồng/tàu để đóng mới tàu có tổng công suất máy từ 600CV đến dưới 800CV và 800 triệu đồng/tàu đối với tàu có công suất máy từ 800CV trở lên. Đồng thời, hỗ trợ 100% phí và lệ phí đăng ký, đăng kiểm, đăng ký kinh doanh cho chủ tàu cá…

Ngày 21/7, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế đã tổ chức hoạt động khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, đoàn bác sỹ tình nguyện của Bộ Y tế sẽ tặng 10 suất quà cho 10 gia đình của 10 nữ liệt sỹ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc; tặng 1 máy điện tim cho Trạm y tế xã Đồng Lộc; 1 máy đông máu và 1 máy xét nghiệm nước tiểu cho Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; tặng 10 máy lọc nước cho 10 trường mầm non tại Huyện Can Lộc.

Công an tỉnh Yên Bái đã huy động gần 1.000 CBCS xuống cơ sở kiểm tra, động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa, sớm ổn định chỗ ở. Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái tính đến chiều 20-7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 8 người chết, 9 người mất tích, người bị thương; thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3), từ đêm 19 đến ngày 20-7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, được sự ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn trao số tiền 300 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng để ủng hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành lập các đoàn xuống trao tiền hỗ trợ tận tay gia đình chính sách, người có công tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP. Vinh, tổng số 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam quyết định trích từ quỹ cứu trợ khẩn cấp 216 triệu đồng (tiền mặt và hàng) để kịp thời hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ tại tỉnh Yên Bái. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai để kịp thời có phương án hỗ trợ người dân tại địa phương; ngay khi giao thông thông suốt, cần tổ chức đoàn cứu trợ hàng hóa, bộ dụng cụ sửa nhà, thùng hàng gia đình, đảm bảo nước sạch vệ sinh cho bà con vùng lũ, đồng thời nắm bắt tình hình thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội.

