BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ quét

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ trực tiếp giúp đồng bào các tỉnh vùng núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ ống và sạt lở đất để đồng bào sớm ổn định sản xuất và cuộc sống. Kết thúc buổi phát động, tổng số tiền quyên góp ủng hộ đạt được gần 50 triệu đồng. Theo thống kê của Ủy ban Phòng chống thiên tai, tính đến 26/6, các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai đã có gần 70 căn nhà bị đổ và bị nước lũ cuốn trôi; hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại và phải di dời khẩn cấp; hơn 1.000 nhà bị ngập nước; Đã có gần 735ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, thóc giống bị ngập hư hỏng rất nhiều… Đến nay đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại ước tính trên 160 tỷ đồng, nặng nhất là tỉnh Lai Châu.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định trích từ quỹ cứu trợ khẩn cấp để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình thiệt hại người và tài sản trong trận mưa lũ kinh hoàng tại 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu với số tiền 250 triệu đồng. Sáng 25/6, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức họp ứng phó với diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc.

Một thí sinh dự thi tại Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) bị gãy chân trước đó, phải ngồi xe lăn. Bước vào kỳ thi, em đã được các bạn đoàn viên tình nguyện giúp đỡ, chở từ nhà đến điểm thi và đưa vào phòng thi. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Mạnh SBD 2902115, học sinh lớp 12H, trường THPT Thanh Chương 3. Trước đó 10 ngày, Mạnh bị tai nạn giao thông khiến em bị gãy một chân, phải bó bột. Hiện em vẫn chưa đi lại được, và ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người thân giúp đỡ. Khi đến điểm thi, đội tình nguyện là các đoàn viên của trường THPT Thanh Chương 3 đã đến tận nhà, dùng xe máy chở Mạnh đến điểm thi. Khoảng cách từ nhà Mạnh (xã Cát Văn) đến điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 hơn 8km. Sau đó, các bạn tiếp tục giúp đỡ đưa thí sinh này từ cổng trường vào phòng thi.

Thứ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ân cần hỏi thăm nơi ăn, chốn ở của các giáo viên coi thi và những thí sinh vùng sâu, vùng xa đang tham dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Tỉnh đoàn Quảng Trị đã huy động hơn 1.000 tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên tổ chức 24 điểm “Tiếp sức mùa thi” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thời tiết ở tỉnh Phú Yên trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia nắng nóng gay gắt nên để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh và phụ huynh, Tỉnh đoàn Phú Yên đã triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi, huy động gần 300 tình nguyện viên túc trực tại 25 điểm thi trong tỉnh để phát nước uống, cơm miễn phí; hỗ trợ sửa xe… Trong cả 3 ngày thi, các tình nguyện viên sẽ tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí, đội hình xe ôm miễn phí, sửa xe miễn phí; vận động các địa phương hỗ trợ chỗ trọ giá rẻ, cơm giá rẻ cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tổ chức đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và trao các vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh việc tổ chức các địa điểm phục vụ nước uống, cơm hộp chu đáo; tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn còn tham gia điều tiết giao thông; thành lập các “tổ cực nhanh” bao gồm xe ô tô, xe gắn máy phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi THPT. Tại huyện biên giới Bình Gia; có 5 chiếc xe ô tô sẵn sàng chở các thí sinh khuyết tật, ở xa. Hình ảnh những chiếc xe gắn máy có gắn logo chương trình “Tiếp sức mùa thi” chạy trên đường phố, ngõ xóm đưa đón các thí sinh làm cho người dân miền biên ải Lạng Sơn thấy ấn tượng, nể phục.

Sáng 26/6, tại Đà Nẵng Bộ TN&MT phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Chung tay bảo vệ đại dương”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6). Sau lễ phát động, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng các đại biểu và hàng trăm ĐVTN đã xuống bờ biển Nguyễn Tất Thành chung tay dọn rác, trồng cây bảo vệ bờ biển. Hoạt động ý nghĩa này thu hút đông đảo các đại biểu quốc tế tham dự.

Không chỉ dậy sớm đến đón học sinh đến trường dự thi THPT Quốc gia 2018, trong buổi sáng thi Ngữ Văn, anh Lâm Thế Phong - Bí thư Đoàn Trường THPT An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã kịp đến nhà đón một thí sinh đến dự thi trước giờ cấm thi. "Mình là phụ trách đội Tiếp sức mùa thi khu vực bên ngoài, do đó chủ động đến nhà đón học sinh. Đây là chuyện bình thường, bất kỳ giáo viên nào gặp hoàn cảnh tương tự cũng sẽ có hành động tương tự", anh Phong nói. Anh Phong cũng cho biết, buổi chiều cũng có một thí sinh ngủ quên, may mắn gọi điện đánh thức kịp đến trường dự thi môn Toán.

