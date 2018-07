BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Ra quân 'Mở đường lên bản'

Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Mở đường lên bản” thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và bà con nhân dân bản Mọi, xã Lục Dạ tham gia thực hiện. Tỉnh đoàn phối hợp với huyện Con Cuông mở tuyến đường mới, xẻ núi, với chiều dài 3km nhằm rút ngắn khoảng cách từ xã vào bản 15km. Tuyến đường sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cán bộ tiếp cận cơ sở nhanh chóng, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân địa phương.

Đoàn tình nguyện của CBCS Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Lai Châu và các nhà hảo tâm TP Hải Phòng quyên góp, vận động được gần 400 triệu đồng hỗ trợ cho bà con vùng lũ ở 2 huyện Mường Tè và Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Tại huyện Mường Tè, đoàn đã thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ 17 hộ có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ mỗi hộ 5 triệu đồng; 91 hộ chịu ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa hoa màu mỗi hộ 1 triệu; 26 hộ bị ảnh hưởng do lũ mỗi hộ 500 nghìn đồng, ủng hộ chính quyền xã Mù Cả 5 triệu đồng và gần 350 phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân.Xã Mù Cả là 1 trong những xã biên giới nghèo của huyện Mường Tè.

Đây đó trên các tuyến đường ở TPHCM, người dân không khó bắt gặp hình ảnh cảnh sát giao thông (CSGT) cùng nhân viên vệ sinh dọn bùn đất rơi vãi, tặng áo mưa - chở thí sinh đi thi, đưa người gặp nạn đi cấp cứu, nhặt - trả lại của rơi… Mỗi hành động, việc làm này tuy giản đơn nhưng đã và đang góp phần rất lớn vào việc xây dựng thành phố nghĩa tình, tô đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Theo PC67 Công an TPHCM, trung bình mỗi năm đơn vị tuyên dương hơn 100 cán bộ - chiến sĩ có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những cán bộ - chiến sĩ được tuyên dương là những điển hình, không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nói không với tiêu cực, mà còn biết sống vì cộng đồng, vì nhân dân phục vụ, không ngại khó khăn, không nề hà vất vả.

Tiếp nối chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, sáng 11/7, tại TP Vinh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ VI năm 2018. Theo kế hoạch, có khoảng 2.000 người được mời tham gia để lấy từ 700 đến 800 đơn vị máu trong ngày hôm nay. Cùng với đợt vận động hiến máu tại Hưng Nguyên trước đó, dự kiến đợt này, chương trình Hành trình đỏ tại TP Vinh, Nghệ An sẽ huy động khoảng 1.200 đơn vị máu, tăng 200 đơn vị máu so với đợt vận động năm 2017.

Ngày Dân số thế giới (11/7) năm nay đã lấy chủ đề “Thành công của KHHGĐ là tiền đề cho sự phát triển bền vững”. Trong đó, điểm nhấn là công tác tuyên truyền về các biện pháp tránh thai (BPTT). Tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiến hành diễu hành tuyên truyền về Ngày Dân số thế giới. Theo thống kê của Tổng cục Dân số KHHGĐ, tỷ lệ sử dụng các BPTT ở nước ta cao nhất ở khu vực Đông Nam Bộ (83,4%) và thấp nhất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng (75,1%), tỷ lệ này ở khu vực thành thị cao hơn nông thôn.

“Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” là một chương trình vô cùng ý nghĩa mang tính thường niên được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức. Các em được gặp gỡ, bày tỏ mong muốn và báo cáo tình hình học tập, rèn luyện với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị, tổ chức tài trợ; đây cũng là dịp để tuyên dương những tấm gương tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ năm 2008 đến năm 2018, đã có 605 trẻ em từ 63 tỉnh, thành phố đã được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương tại Phủ Chủ tịch.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (lần 4) được các đại biểu quan tâm thảo luận về nhiều vấn đề: Giới thiệu, giải quyết việc làm cho sinh viên trước tình trạng sinh viên ra trường bị thất nghiệp ngày càng gia tăng; đẩy mạnh và nâng cao giá trị phong trào “Sinh viên 5 tốt”; các giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh cho sinh viên; phát huy sự sáng tạo trong sinh viên trên các lĩnh vực.

Theo Bộ Tư pháp, trong 7 năm (2011 - 2017), toàn quốc đã có 21.233 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, trong đó các gia đình trong nước nhận nuôi chiếm 86,5%. Bộ LÐ-TB&XH Ðào Ngọc Dung vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long về sự phối hợp giữa 2 cơ quan, trong đó có công tác nuôi con nuôi. Với gia đình nước ngoài nhận nuôi con Việt Nam, trong nửa đầu năm nay các địa phương mới gửi lên 99 trẻ, giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2017 (301 trẻ). Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bộ LÐ-TB&XH, có một số cơ sở trợ giúp xã hội gắn “hỗ trợ tài chính” với giải quyết cho các gia đình nhận con nuôi, điều này chưa phù hợp quy định và các công ước quốc tế.

Đinh Thị Thanh Huyền

Tổng hợp