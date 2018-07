BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thanh niên phòng chống cháy rừng

Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sáng ngày 7/7, Đoàn xã Long Sơn phối hợp ban địa chính xã tổ chức ra quân phát đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng ở khu rừng tràm liền kề với các hộ dân thôn 6. Do nắng nóng kéo dài, cùng với gió Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra tại các vùng rừng tràm trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Cùng thời gian này, tại Thanh Chương, Đoàn xã Ngọc Lâm và Thanh Khê cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên vào cuộc phòng chống cháy rừng.

"Bão" là hội chợ hướng nghiệp thường niên của các học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội, do chính các bạn học sinh sinh viên tổ chức. Tiền sự kiện BÃO 2018 được tổ chức bởi vào ngày 7/7/2018 đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học sinh sinh viên trên địa bàn Hà Nôi. Định hướng giúp các bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu 4 ngành nghề đang hot hiện nay.

Một năm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”, 5 địa phương thực hiện thí điểm đầu tiên đã gửi đi hơn 3.000 ý kiến, nguyện vọng của trẻ đến các sở ban ngành liên quan, từng bước giúp trẻ thể hiện vai trò và quyền tham gia của mình vào những vấn đề liên quan đến trẻ em. Các ý kiến của trẻ em không chỉ liên quan đến chuyện học tập, vui chơi giải trí của lứa tuổi học sinh, mà đã thể hiện sự tham gia cùng các sở, ngành tại địa phương trong giải quyết các vấn đề nóng của xã hội, như: đảm bảo an toàn cho trẻ, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, các quyền tham gia của trẻ em trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 7/7, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với Hội Canh ngọ 1990 đã đến thăm, động viên và tổ chức hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ tại các huyện Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Đây là 2 huyện chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây nên, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tại đây, đoàn đã trao tặng tiền mặt (gia đình có người chết, bị thương, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn); 190 suất quà (mỗi suất hai thùng mỳ tôm, 10kg gạo, nước mắm, mỳ chính, nước uống…) và trao cho Hội CTĐ tỉnh Lai Châu 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân ở các huyện khác. Tổng trị giá cho hoạt động hỗ trợ lần này là trên 150 triệu đồng.

Huyện đoàn Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện vừa tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” lần thứ II năm 2018. Tham gia ngày hội có hơn 350 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân trong toàn huyện. Với tinh thần “Một giọt máu – một tấm lòng”, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các tình nguyện viên tham gia rất nhiệt tình. Ban tổ chức đã thu về 141 đơn vị máu.

Ngày 7/7, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại về người và tài sản sau trận lũ xảy ra vào cuối tháng 6 vừa qua. Trong đó, Hội Phụ nữ Phòng Công tác chính trị, Hội phụ nữ Phòng hồ sơ Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với nhóm từ thiện Quảng Ninh thân thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho 9 hộ gia đình bị mất nhà, mỗi gia đình 2,5 triệu đồng, các hộ có người bị tử vong 4,5 triệu đồng tại xã Lùng Tám huyện Quản Bạ.

Ngày 8/7, Bộ Chỉ huy BĐBP, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức chương trình hành trình tri ân, khám bệnh nhân đạo, tặng quà các cháu học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển huyện Ninh Hải và TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, Ban tổ chức chương trình đã tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân trên địa bàn và tặng 300 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 200 suất quà và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, đang được các đơn vị BĐBP nhận đỡ đầu trong chương trình "Nâng bước em tới trường".

Trong 3 ngày, từ 6 đến 8/7, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh thiếu nhi, người dân tỉnh Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn công tác đã trao tặng cho Tỉnh đoàn Lai Châu một sân chơi thiếu nhi, trị giá 50 triệu đồng và 10.000 cuốn vở mới; trực tiếp tới thăm hỏi, động viên 20 gia đình ở huyện Tân Uyên, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho 20 hộ có nhà bị hư hỏng hoặc mất toàn bộ, mỗi nhà 30 triệu đồng cùng các vật dụng sinh hoạt. Dịp này, Thành đoàn cũng gửi tặng một công trình nhà nhân ái cho người dân tỉnh Hà Giang, trị giá 50 triệu đồng.

Nhiều hệ thống lọc nước thô, máy lọc nước từ gần một năm qua đã đem lại nguồn nước dùng đảm bảo vệ sinh cho học sinh tại nhiều trường học, bà con vùng quê, xã biên giới miền Tây Nam Bộ. Đó là công trình mà Đoàn Trường ĐH Mở TP.HCM và các bạn sinh viên, cán bộ trẻ của trường cùng hợp sức chia sẻ kinh phí và góp cả những ngày công tình nguyện tạo thành. Đoàn Trường ĐH Mở TP.HCM đã tặng 26 máy lọc nước cho nước uống tại vòi và được lắp đặt cho học sinh các trường tiểu học, mầm non ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, 22 máy tặng các trường của huyện Cái Nước (Cà Mau), bốn máy cho hai huyện biên giới: Vĩnh Hưng (Long An) và Tịnh Biên (An Giang). Ngoài ra, bốn hệ thống lọc nước thô, bốn máy bơm tạo áp lực nước cũng được lắp tặng tại Cà Mau.