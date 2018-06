BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thi ảnh 'Khoảnh khắc tình nguyện' 2018

15 tác phẩm xuất sắc nhất (10 bài đạt giải nhất tuần và 5 bài dự thi do Hội đồng giám khảo chọn) sẽ vào vòng chung khảo. Tác phẩm dự thi có thể loại ảnh báo chí, ảnh tin, ảnh tường thuật, ảnh tài liệu, ảnh phóng sự; chùm ảnh liên kết (có số lượng từ 5-10 bức) tường thuật câu chuyện mùa hè tình nguyện của bản thân, người khác hoặc của một hoạt động nào đó nằm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018. Chùm ảnh có kèm mô tả bằng văn xuôi không quá 500 từ hoặc bằng hình thức khác như thơ, hò, vè. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email:khoanhkhactinhnguyen 2018@gmail.com; thời gian nhận tác phẩm từ ngày 25/6 đến 31/8. Dự kiến ngày 16/9 diễn ra lễ tổng kết và trao giải; triển lãm các tác phẩm tiêu biểu, đạt giải. Giải nhất 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 2 triệu đồng.

Tại Hà Nội, hội nghị khu vực miền Bắc diễn ra với nhiều thầy cô và sinh viên, cựu sinh viên tham dự. Cùng thống nhất tiếp tục phong trào "Sinh viên 5 tốt", dự kiến nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ có 1.000 "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương, 10.000 "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và 200.000 "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Trong đó, các nhóm giải pháp gồm: Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Sinh viên rèn luyện thể chất; Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế; Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Chương trình xây dựng Hội Sinh viên VN vững mạnh, tạo môi trường giúp sinh viên hoàn thiện các tiêu chí: "Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt".

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi với sự tham gia của 5000 tình nguyện viên. Được biết, mùa tuyển sinh năm 2018, là năm thứ 17 Thành đoàn - Hội Sinh viên TP. Hà Nội triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi. Nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018, được các nhà trường, gia đình và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay thu hút gần 5.000 tình nguyện viên, trong đó có 2.000 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân.

Ban Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018 đã xây dựng quỹ trị giá 200 triệu đồng và đang tiến hành xét chọn để hỗ trợ cho 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Tính đến hết ngày 20/6, các cấp, các ngành và cơ sở đã có những báo cáo nhanh về tình hình triển khai Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ cho các thí sinh chuẩn bị thi THPT Quốc gia, đặc biệt là việc hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, bộ phận thường trực Chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2018 đã nhận được danh sách bao gồm 1.618 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn của 09 tỉnh, thành phố.

Để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đã huy động 8.021 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1.233 cán bộ công an, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi. Đến nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; tập huấn công tác thanh tra, phối hợp với các trường đại học cử cán bộ tham gia công tác thanh tra tại các điểm thi và thanh tra lưu động.

Trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường. Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thông qua các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và các công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ và ngăn chặn rác thải nhựa.

Lễ ra quân Mùa Hè Xanh 2018 của Đại học Ngoại Thương với sự tham gia của gần 200 tình nguyện viên đến từ 9 đội tình nguyện sẽ diễn ra vào 22/6/2018, tại hội trường D201. Chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh” là một nét đẹp trong văn hóa thanh niên Việt Nam nói chung và đồng thời cũng là một trong những hoạt động thường niên lớn và nổi bật của sinh viên Đại học Ngoại thương nói riêng. “Mùa Hè Xanh 2018” quay trở lại với gần 10 đội tình nguyện trong đó có 3 đội trực thuộc Đoàn trường là: FYU Lạng Sơn, FYU Lào Cai và FYU Hà Giang. 3 đội tình nguyện đến với 3 vùng đất khác nhau, mỗi đội mang một phong cách, màu sắc riêng nhưng tất cả đều chung một trái tim tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm vô cùng lớn lao và ý nghĩa.

Sở GD&ĐT Phú Yên gửi văn bản khẩn đến các phòng GD&ĐT,các trường và đơn vị trực thuộc Sở về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Trong đó đề nghị thủ trưởng các đơn vị ra quyết định thành lập các ban để phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương, tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn và đặc biệt là các trường có đặt địa điểm tổ chức kỳ thi. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Thời gian triển khai: từ ngày 22/6/2018 đến hết ngày 27/6/2018.