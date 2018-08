BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Thiện nguyện một cách chuyên nghiệp

Theo ban tổ chức, thời gian gần đây, hoạt động từ thiện ở Việt Nam khá sôi nổi. Tuy nhiên, việc từ thiện, thiện nguyện, công tác xã hội và phát triển cộng đồng chưa thực sự hiệu quả và chưa giúp tăng năng lực cho người thụ hưởng. Bởi vì, cho dù bạn có thừa nhiệt tình nhưng nếu không học cách để làm đúng thì cũng không hỗ trợ được căn cơ cho những người thiệt thòi. Buổi tọa đàm góp phần giúp phụ huynh và sinh viên có dịp tìm hiểu những quan niệm gắn kết mật thiết đến công tác xã hội như "cho cần câu thay vì cho con cá", “giúp người để người tự giúp”…

Sáng 9/8, Ủy ban Nhân dân Quận Hai Bà Trưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh khai mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm bước đầu triển khai có hiệu quả Đề án phổ cập bơi cho học sinh tại các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2016 – 2022. Tại khóa học bơi này, 61 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được học bơi miễn phí trong 12 ngày. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tặng 61 em nhỏ những suất quà ý nghĩa với lời chúc có một khóa bơi thành công. (Xem chi tiết…)

Ðúng như tên gọi của mô hình “Ðảm nhận em nuôi”, Huyện Ðoàn Nghi Lộc (Nghệ An) sẻ chia trách nhiệm trong việc chăm sóc hỗ trợ thường xuyên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ðây là một trong những mô hình, phần việc được tuổi trẻ Nghi Lộc tập trung thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay. Chương trình tập trung hỗ trợ, động viên để các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống; thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ tết, lúc hoạn nạn. Các em được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập chính khoá tại trường từ nay đến khi tốt nghiệp THPT (Bình quân 2 - 3 triệu đồng/em/năm học) hoặc được hỗ trợ 200-500 nghìn đồng/tháng/em. Nguồn kinh phí này được quyên góp từ các đoàn viên trong chi đoàn. (Xem chi tiết…)

Mới đây, để tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão sắp tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VNPT Phú Thọ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Ba. Ngôi nhà có tổng giá trị xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó VNPT hỗ trợ 40 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Số còn lại do anh em trong dòng họ, bà con nhân dân trong khu, xã ủng hộ, giúp đỡ về ngày công, tiền mặt. Cũng dịp này, VNPT Phú Thọ trao biểu trưng 40 triệu đồng/hộ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng ở xã Đỗ Xuyên sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Sáng 8-8, đốc Cảnh sát PC&CCTP Đà Nẵng, trao Giấy khen cho Trung tá Đinh Ngọc Đại-Đội trưởng Đội Cứu nạn cứu hộ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường AH1, đoạn qua xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, Đà Nẵng. Trước đó xảy ra vụ TNGT khiến 2 người mắc kẹt trong cabin xe tại tuyến đường AH1. Sau hơn 1 giờ, các CBCS đã triển khai đội hình cứu được 1 người bị nạn và di chuyển 1 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Trước những thiệt hại do mưa lớn kéo dài khiến người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phải sống trong tình cảnh khó khăn, chật vật do bị nước cô lập nhiều ngày qua. Những món quà vật chất và tinh thân từ những tổ chức, doanh nghiệp là nguồn hỗ trợ, động viên rất kịp thời để bà con vượt qua những khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống trong thời gian tới. Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đang vận chuyển nhu yếu phẩm và tặng quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng mưa lũ (60 thùng nước ngọt, 50 thùng mì tôm). Đoàn từ thiện của BTL Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà, hỗ trợ người dân trao tặng 50 suất quà, trị giá hơn 20 triệu đồng cho nhân dân xã Nam Phương Tiến.

Cuộc sống của bà con nơi bão lũ dữ đi qua, khó khăn chất chồng khó khăn. Nhưng chính ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, hình ảnh về anh Công an, Bộ đội quên mình trong tâm lũ giúp dân một lần nữa hiện lên ấm áo. Gần 1.000 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh sau đó được tăng cường xuống địa bàn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi, giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Anh Bùi Đức Tùng, Trưởng nhóm từ thiện đến từ Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn trước sự giúp đỡ nhiệt tình của tuổi trẻ Công an huyện Quản Bạ. Nhờ Công an huyện hỗ trợ, nhóm từ thiện của anh đã đưa được hàng trăm thùng mỳ tôm với các loại nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt: Gạo, quần áo, nước uống… tới các địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Ngày 8/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước và các “Mạnh Thường Quân” có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và tặng 150 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có người thân bị nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo và cận nghèo xã Nguyễn Văn Thảnh và xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tại xã Nguyễn Văn Thảnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 50 phần quà (mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt) cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, có người thân bị nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo và cận nghèo.