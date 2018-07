BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt - Lào - Campuchia

Với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, trại hè 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần 5 năm 2018, với sự tham gia của 205 thiếu nhi và 41 cán bộ phụ trách là những điển hình tiêu biểu trong học tập và các hoạt động phong trào thiếu nhi đến từ 3 nước. Trong thời gian diễn ra trại hè, các đại biểu sẽ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà Truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh TP.HCM, khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; tham quan và trải nghiệm tại Trung tâm Thể thao tổng hợp và Giáo dục hướng nghiệp (Vietopia), bảo tàng tranh 3D Artinus, trải nghiệm tuyến buýt đường sông...; giao lưu văn hóa giữa các nước. Trong chương trình, Lãnh đạo TP.HCM sẽ gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu và phụ trách Đoàn tham gia trại hè 2018.

Sáng 29/7, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng phối hợp với UBND Q.Thanh Khê tổ chức lễ phát động và ra quân cấp TP hưởng ứng “Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước năm 2018” tại kênh Phần Lăng, P.An Khê, Q.Thanh Khê. Đây là khu vực kênh hở, thường xuyên bị ngập úng, không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Buổi ra quân có sự tham gia của 600 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, cựu chiến binh, lực lượng công chức, viên chức trẻ ở Q.Thanh Khê cùng công nhân Công ty thoát nước và xử lý nước thải.

Ngày 29/7, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Nam Noy. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng bào các dân tộc Gia Lai, ông Nguyễn Thành Nuôi đã trao cho tỉnh Attapeu số tiền 300 triệu đồng cùng 350 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện. Đây là số tiền do nhân dân và cán bộ tỉnh Gia Lai đóng góp chia sẻ cùng nước bạn.

Ngày 27/7, Hội Bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đại diện Trung tâm Nhân đạo Huyền Trang kết hợp với Đoàn Thầy thuốc Tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ huyện Nhà Bè tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng 500 phần quà cho các gia đình liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, học sinh nghèo tại xã Phước Kiểng, xã Phước Lộc, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TP.HCM). TT Thích Truyền Tứ đã có lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và phát biểu ghi nhận cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách.

Ngày 29/7 tại thủ đô Viêng Chăn, các công nhân, lao động người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn đã phối hợp với Chùa Bàng Long tổ chức hoạt động quyên góp, ủng hộ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Xepien-Xennamnoi ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào. Tính đến cuối buổi chiều 29/7, hoạt động quyên góp tại chùa Bàng Long đã quyên góp được tổng cộng gần 2 tấn gạo, 150 thùng mỳ tôm, 10 thùng sữa, hàng nghìn bộ quần áo và gần 28 triệu kip (gần 3.500 USD). Toàn bộ số tiền và hàng quyên góp được trong đợt này sẽ được chùa Bàng Long khẩn trương chuyển đến người dân huyện Sanamxay trong thời gian sớm nhất. chùa Bàng Long và chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn đã kêu gọi bà con Phật tử người Việt Nam phát tâm ủng hộ số tiền gần 70 triệu kip (trên 8.500 USD).

Chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2018 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Vietjet phối hợp cùng các đơn vị đã tổ chức Lễ ra quân tại bờ biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào sáng 28.7. Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức cho người dân, khách du lịch và cộng đồng về vai trò quan trọng của biển đối với đời sống con người; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực và phù hợp với địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh có đường bờ biển tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Sáng 29/7, Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Ngày hội “Hoa của đất” tại trụ sở UBND huyện Bình Chánh. Ngày hội “Hoa của đất” sẽ được tổ chức với những hoạt động thiết thực gắn với đề án “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên thành phố tại các xã thuộc 05 huyện ngoại thành. Qua đó, thể hiện vai trò đồng hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố với các huyện trong quá tình xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Ban tổ chức đã trao vốn hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp và tặng 50 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

