BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao học bổng cho học sinh ở Trường Sa

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, tối ngày 28/6, tại TP. Đà Nẵng, Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Nối Vòng Tay Lớn tổ chức chương trình nghệ thuật “Vì trẻ em biển đảo” với chủ đề năm 2018 “Ấm lòng chiến sỹ Trường Sa”. Chương trình đã trao 1.000 suất học bổng và 1.000 phần quà cho con cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Theo Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam, hiện nay trong tổng số gần 26 triệu trẻ em (dưới 16 tuổi) trên cả nước, vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, tàn tật, lang thang, lao động sớm...) và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em nghèo, trẻ bị buôn bán, bắt cóc, bị lạm dụng tình dục...) rất cần được sự quan tâm, chung tay góp sức của cộng đồng để giúp các em ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 29/6, Huyện đoàn Anh Sơn và Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức Chương trình “Bát cháo tình thương’’ tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Trong đợt này, BTV Huyện đoàn đã phân công đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là cán bộ, chiến sỹ Chi đoàn Công an huyện Anh Sơn lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng an toàn, chế biến sạch sẽ và tự nấu cháo. Chương trình đã trao hơn 250 bát cháo đến các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Chương trình “Bát cháo tình thương” do BTV Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện Anh Sơn triển khai từ năm 2016 đến nay và đã luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, ĐVTN khối Chi đoàn cơ quan, Đoàn doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Ngày 28/6, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Đoàn “Hành trình kết nối yêu thương” - Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, cùng lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại TP. Đà Nẵng. Đoàn đã trao 200 suất quà, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật cho các em đang sinh hoạt tại Làng trẻ SOS và bệnh nhi đang điều trị ung thư và bệnh tim tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. 200 suất quà, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng được trao tận tay các em thiếu nhi.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện Đô Lương đã vận động quỹ khuyến học đạt 2,7 tỷ đồng. Trong đó quỹ khuyến học huyện vận động được 70 triệu đồng, các xã, thị vận động được 250 triệu đồng, khối xóm vận động được 150 triệu đồng; các dòng họ vận động được 1,2 tỷ đồng, hội đồng hương vận động được 150 triệu đồng, các gia đình vận động được 300 triệu đồng... Trong năm học 2017 - 2018, Đô Lương có 6 em đạt học sinh giỏi Quốc gia, 280 em đạt học sinh giỏi tỉnh. Hội đã trao 14 triệu đồng cho các học sinh đạt giải Quốc gia và giáo viên dạy giỏi, trao học bổng với số tiền 900 triệu đồng cho gần 3.000 lượt em; khen thưởng số tiền 1 tỷ đồng cho 9.000 lượt em.

Ngày 28/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức Sự kiện hưởng ứng Sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần Bạn, cần Tôi, cần Cả thế giới". Tình trạng trẻ em bị chính cha mẹ, người thân bạo hành vẫn xảy ra, nhiều bậc phụ huynh coi việc đánh đập, chửi mắng con cái khi chúng mắc lỗi là cần thiết và nên làm, không quan tâm đến cảm xúc, tâm lý của trẻ. Khi các bậc cha mẹ, thầy cô giáo thận trọng trong từng hành vi ứng xử với con em mình thì tác động tích cực sẽ không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình và nhà trường mà sẽ có ảnh hưởng lan tỏa làm cho môi trường xã hội dần trở nên an toàn hơn, để trẻ em được lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hôm nay 29/6, nhiều địa phương bắt đầu tiến hành các công việc liên quan đến chấm thi kỳ thi THPT quốc gia. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, bài thi trước khi chấm phải được bảo mật nghiêm ngặt như đề thi. Bài thi tự luận phải được đánh và rọc phách trước khi giao cho tổ chấm thi, số phách phải được bảo mật tuyệt đối. Với bài thi tự luận, Bộ GD-ĐT yêu cầu ngoài việc chấm thông thường còn phải bố trí đủ cán bộ chấm thi để thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn.

Sở GD&ĐT Cao Bằng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia tỉnh Cao Bằng năm 2018. Theo đó, chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5 ở trường đảm bảo điều kiện về giáo viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu; môi trường học Tiếng Anh thân thiện, tương tác và hiệu quả.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu Hoa Kỳ (GHAI) tổ chức triển khai Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam. Theo đó, chương trình bao gồm hai hoạt động can thiệp: Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn, dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 tới 15 tuổi. Trên cơ sở đó, Chương trình Y tế công cộng toàn cầu của Quỹ Từ thiện Bloomberg sẽ hỗ trợ Việt Nam 2,4 triệu USD phòng chống đuối nước trong 2 năm đầu tiên, số tiền được hỗ trợ tới chính quyền địa phương và cộng đồng tại 8 tỉnh

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp