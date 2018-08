BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao tặng 120 suất quà cho học sinh nghèo

Theo đó, công ty đã tặng 120 suất quà, gồm sách vở và bút cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập trong năm học mới. Được biết, ngoài Hương Khê, thời gian qua, bảo hiểm nhân thọ Generali đã tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh nghèo và các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đền ơn đáp nghĩa tại các huyện như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước những thiệt hại do bão số 4 gây ra Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới điều động 34 lượt phương tiện, ô tô, tàu, xuồng, trên 420 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nắm các hộ dân trong khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do mưa lũ, triều cường để di dời đến nơi an toàn. Để chủ động ứng phó với các tình huống, giúp nhân dân khắc phục mưa bão, BĐBP Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đồn trên tuyến biên giới tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã biên giới và địa phương bám sát diễn biến cũng như ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến quốc lộ, cũng như rà soát, kịp thời di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở tới nơi an toàn.

Sáng 18-8, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan các tỉnh, thành phố cụm miền Đông Nam bộ đã tuyên dương, khen thưởng 70 gương thanh niên điển hình tiên tiến trong chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần XI năm 2018. Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18-8, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và TP Biên Hòa. Đặc biệt, 70 gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã được tuyên dương trong sáng 18-8.

Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi tập huấn kiến thức về các kỹ thuật chăn nuôi và trồng cây nông nghiệp lâu năm cho bà con đồng bào vùng cao xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). Nằm trong chương trình “Chiến dịch Hè tình nguyện 2018”, ngày 18-8, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi tập huấn kiến thức về các kỹ thuật chăn nuôi và trồng cây nông nghiệp lâu năm cho bà con đồng bào vùng cao xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) nhằm giúp bà con có thêm kiến thức để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Suốt 12 năm qua, ngoài công việc chuyên môn, ngày nào các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (gọi tắt là Bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cũng tự nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để mang tới tận giường tặng cho các bệnh nhân nghèo. Việc làm đầy ý nghĩa này càng góp phần tô đẹp thêm cho hình ảnh những con người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng với tấm lòng “lương y như từ mẫu”… Đều đặn mỗi ngày, các bữa ăn đều được bác sĩ, nhân viên Khoa Dinh dưỡng chuẩn bị từ sáng sớm trong căn bếp nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Các chị mỗi người một việc, ai nấy đều khẩn trương để kịp đúng 10h trưa là mang cơm lên phòng bệnh phát cho từng bệnh nhân.

Sáng 18/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Vinh tổ chức lễ trao tặng xe lăn cho 21 người khuyết tật của 12 phường, xã trên địa bàn. 21 chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật ở thành phố Vinh là phần quà do Tổ chức Sứ mạng xe lăn nhân đạo (FWM), Tổ chức “Trả lại tuổi thơ” (GIBTK) và Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ. Được biết, đợt 1 năm 2018 các tổ chức nhân đạo này đã trao tặng 488 xe cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số xe lăn được trao tặng sẽ giúp cho người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong đi lại, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 18-8, tại Bia tưởng niệm 12 Anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) khu Sài Gòn-Gia Định, Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên Công an Thành phố tiêu biểu” năm 2018 nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2018). Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, tuổi trẻ công an thành phố đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực làm theo lời Bác, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh thân thiện, vì nhân dân phục vụ của người đoàn viên, thanh niên công an thành phố.

Sáng nay 18/08/2018 tại Công viên Yên Sở, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức giải chạy bộ gây quỹ từ thiện trong đoàn viên thanh niên Agribank với chủ đề: "Kết nối tuổi trẻ - Chung tay vì cộng đồng 2018".Đây là giải chạy bộ lần đầu tiên được Đoàn thanh niên Agribank tổ chức với mục đích chung tay gây quỹ từ thiện,đồng thời là hoạt động có ý nghĩa thiết thực,nhằm tạo sân chơi mới,độc đáo,thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thể thao nói chung và môn chạy marathon nói riêng tại Agribank.

Hạ Yến My

Tổng hợp