BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trí thức khoa học trẻ làm tình nguyện

Ðội ngũ tham gia là 40 cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà khoa học trẻ đang công tác, học tập, nghiên cứu tại TPHCM. Chương trình cũng tổ chức tập huấn chuyên đề về nông nghiệp theo nhu cầu của người dân tại địa phương, chuyển giao vườn rau sạch và vườn hoa tại trường tiểu học; hỗ trợ sửa chữa máy tính và phổ cập tin học, phổ cập internet cho học sinh; trao tặng 20 máy vi tính cho các xã có điều kiện đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức đội hình sinh hoạt thiếu nhi, ôn tập hè cho trẻ em, hỗ trợ hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng cho các em học sinh; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân và trao tặng quà cho 700 hộ nghèo. Toàn bộ kinh phí gần 500 triệu đồng thực hiện được vận động từ các nguồn lực xã hội.

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức đến thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Trong chuyến công tác này, đoàn đã tặng 38 suất quà cho 38 hộ dân ở bản Huồi Thum với tổng trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Công Lực còn tặng 5 suất quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Quân y BĐBP tỉnh phối hợp quân y Đồn Biên phòng Na Ngoi khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 5 triệu đồng cho 185 người dân. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi cùng với đoàn viên, thanh niên địa phương tiến hành giúp dân dọn dẹp vệ sinh sau mưa, lũ.

Ngày 24/7, các tổ chức, đoàn thể ở Tân Kỳ và Quế Phong phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tại đây, người cao tuổi được các y, bác sỹ tư vấn những kiến thức phòng, chống, cách điều trị và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt. Sau khi khám, có 15 người được chỉ định mổ đục thủy tinh thể, 10 người được chỉ định phẫu thuật các bệnh khác về mắt. Chương trình khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí là hoạt động thiết thực giúp cho người cao tuổi kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh về mắt qua đó góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức Giải Golf Saigontourist 2018 để gây quỹ học bổng (1,2 triệu đồng/suất). 500 suất học bổng Saigontourist trị giá 600 triệu đồng sẽ được trao cho học sinh nghèo, khuyết tật, hiếu học của TP.HCM (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ), tỉnh Trà Vinh (huyện Càng Long), tỉnh Long An (huyện Cần Giuộc) và tỉnh Bến Tre (huyện Thạnh Phú). Từ năm 2006 - 2018, Giải Golf Saigontourist đã gây quỹ hơn 7,7 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội, trong đó bao gồm 4.000 suất học bổng (500 suất/năm) cho Quỹ học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hiếu học cùng các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện cho bà con nghèo…

Được sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn Bắc Ninh và Thành đoàn Hà Nội, Huyện đoàn Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái, trao tặng đường điện thắp sáng làng quê và khu vui chơi cho thiếu nhi. Với nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Huyện đoàn Hương khê đã chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên địa phương hỗ trợ ngày công để làm nhà nhân ái cho bà Lê Thị Huê (thôn Bình Hưng, xã Hương Bình). Cũng trong dịp này, Thành đoàn Thành phố Hà Nội đã trao tặng số tiền 85 triệu đồng để làm đường điện thắp sáng làng quê và khu vui chơi thiếu nhi tại hội quán xóm 6 xã Hương Long, góp phần giúp địa phương xây dựng khu dân cư mẫu.

Sau cơn bão số 3, hàng trăm người dân bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc (huyện Quế Phong) cùng nhau dựng cầu, sửa đường, sớm ổn định cuộc sống. Bản Đỏn Chám có 139 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Thái. Trong đợt lũ vừa qua, đường và cây cầu qua mương của người dân Đỏn Chám bị cuốn đi. Trong chiều 23/7, hơn 200 người dân Đỏn Chám chung tay sửa đường và làm lại cầu dân sinh bằng gỗ, đảm bảo việc đi lại của hơn 600 người dân bản.

Trong hai ngày 22 và 23/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phối hợp với BĐBP Lai Châu tổ chức trao 115 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và 10kg gạo, gia vị, nước mắm, dầu ăn, mì chính… ) với tổng trị giá trên 260 triệu đồng cho người dân ở 2 huyện biên giới Nậm Nhùn và Mường Tè, tỉnh Lai Châu, bị thiệt hại do lũ lụt. Thời gian qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to kèm lũ lụt, sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng tỉnh Lai Châu đã có 26 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 24/7, tại Tổ dân phố số 3, phường Thượng Thanh, CAQ Long Biên – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 (CATP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Công an Nhân dân Nguyễn Bắc Thảo – nguyên cán bộ Công an tỉnh Quảng Đà và nay là Công an tỉnh Quảng Nam, nhân dịp 71 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018). Theo Trung tá Tô Anh Dũng, sau 75 ngày khẩn trương thi công và giám sát chặt chẽ, ngôi nhà tình nghĩa ấm áp 2 tầng của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo được hoàn thành theo đúng thiết kế với tổng kinh phí 290 triệu đồng ban đầu. Trong đó, Bộ Công an duyệt 70 triệu đồng hỗ trợ; CATP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng và Công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6 ủng hộ 120 triệu đồng.