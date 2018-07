BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Tuyên truyền phòng, chống hành vi bạo lực

Mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV), nhất là CBGV,NV trẻ về bản chất, mối nguy cơ tiềm ẩn, những ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể chất, tinh thần, thậm chí cả tính mạng con người do hành vi côn đồ, bạo lực gây ra. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi CBGV,NV trong việc tuyên truyền vận động gia đình, giáo dục con, cháu, người thân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống hành vi bạo lực, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nơi ở, cụm dân cư, xây dựng cụm dân cư, tổ dân phố an toàn.

Quyên góp 8,5 tỷ đồng tặng quà cho gia đình chính sách là một trong những kết quả nổi bật của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tại hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh hỗ trợ, mở rộng quy mô, thành lập mới 31 mô hình kinh tế thanh niên. Thành lập các đội thanh niên tình nguyện với gần 3.100 lượt ĐVTN giúp đỡ các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới như: Xây dựng 112 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê; tu sửa, đắp lề, san lấp 60km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang khuôn viên 54 nhà văn hóa, 670 vườn hộ, 108 khu dân cư mẫu...Hơn 20.000 lượt ĐVTN tham gia thu gom, xử lý điểm đen về rác thải; bóc dỡ, xóa các tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định; hỗ trợ các hộ dân thu hoạch lúa xuân... triển khai các hoạt động tình nguyện hè 2018.

Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TPHCM, cho biết, trung tâm đã giới thiệu việc làm cho hơn 400 sinh viên và còn khoảng 600 đầu việc đang chờ các sinh viên. Từ ngày 15/5 - 15/6 đã có 18 đơn vị tuyển dụng sinh viên làm thêm bán thời gian với hơn 320 chỉ tiêu. Những đầu việc được nhiều bạn trẻ chọn làm thời vụ như: giao nhận, bán hàng, bảo vệ hội chợ, phục vụ, dọn dẹp nhà cửa theo ca, đánh máy… với mức lương thỏa thuận hoặc tính theo giờ. Mức lương cố định hàng tháng khoảng 4-6 triệu đồng/tháng.

Sáng 5/7, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao tặng bò giống trong khuôn khổ dự án hỗ trợ mô hình khuyến nông phục vụ người nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đợt này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức trao 5 cặp bò giống, mỗi cặp trị giá hơn 30 triệu đồng cho 5 hộ nghèo của xã Nghĩa Đức. Cùng với việc trao bò giống, các cán bộ Trạm Khuyến nông huyện sẽ kiểm tra và hướng dẫn các hộ quy trình kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Thông qua việc trao bò giống sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, chăm sóc các cặp bò phát triển, sinh sôi nảy nở, từ đó tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Sáng 5/7, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và xuất quân hoạt động tháng cao điểm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội, trở thành phong trào rộng khắp, sôi nổi và có sức hút đối với thanh niên; là môi trường thực tiễn sinh động và trường học lớn để mỗi thanh niên có cơ hội được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, trưởng thành. Phong trào tình nguyện đem đến cho xã hội một hình ảnh tươi đẹp, nhân văn của tuổi trẻ hôm nay, một lớp thanh niên có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Lễ hội văn hoá Việt - Nhật năm 2018 diễn ra tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 27 đến 29/7 tại khu vực chân cầu Rồng thuộc quận Sơn Trà. Với chủ đề “Việt Nam – Nhật Bản: 45 năm nghĩa tình”, Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật năm 2018 là một trong những hoạt động niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản nói riêng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động dạy bơi miễn phí cho HS là hoạt động thường niên, rất thiết thực do Chương trình vùng Hải Lăng (Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam) phối hợp với ban quản lý các xã tổ chức vào dịp hè tại Quảng Trị. Năm 2018 có 14 lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức cho HS trong vùng dự án tại xã Hải Dương, Hải Xuân, Hải Trường, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Hòa và Hải Quy. Mỗi lớp dạy bơi thu hút sự tham gia của khoảng 30 HS. Trong 15 ngày, các em nhỏ được trang bị nhiều kỹ năng về bơi lội cơ bản và cứu đuối. Chương trình này còn kết hợp truyền thông phòng chống tai nạn thương tích và tổ chức các sân chơi lý thú cho HS trong dịp hè. Vì thế, lớp dạy bơi thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các em nhỏ trên địa bàn.

Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành, các địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức dạy bơi hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Thí điểm các mô hình dạy bơi an toàn cho trẻ em. Tiếp tục thực hiện tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, “cộng đồng an toàn”, “trường học an toàn” nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em, nhiều địa phương đã chủ động kêu gọi xã hội hóa, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào dạy bơi. Các mô hình dạy bơi bằng bể bơi lắp ghép được tổ chức khá nhiều tại các địa phương (Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An…).

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp