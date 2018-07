BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Việt Nam hỗ trợ 100.000 USD cho Nhật Bản

Đợt mưa lũ và sạt lở đất lớn nhất trong nhiều năm tại Nhật Bản khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Một số ngôi nhà bị đập vỡ, một số khác nghiêng ngả bấp bênh. Những con sông tràn lên biến các thị trấn thành ao hồ và buộc hàng chục người phải cầm cự trên mái nhà. Tàu thuyền và trực thăng được huy động để giải cứu người mắc kẹt trong vùng lũ. Hàng nghìn ngôi nhà ở Hiroshima và những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề khác không có nước sạch, khiến nhiều người phải xếp hàng lấy nước dưới cái nắng thiêu đốt khi nhiệt độ bắt đầu lên cao trên 30 độ C, đe dọa đến sức khỏe. Nắng nóng sau mưa lũ khiến 8 người chết và 2.000 người nhập viện.

Đoàn viên, thanh niên, Hội viên phụ nữ CA tỉnh Quảng Nam vừa có chuyến hành trình đến với đồng bào vùng biên giới Gari (xã Gari, H. Tây Giang) tổ chức nhiều chương trình xã hội, tình nguyện. Tại đây, hơn 500 lượt người dân là đối tượng chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn xã đã được các y bác sĩ, thành viên trong đoàn tận tình thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, đoàn đã tư vấn sức khỏe, cách phòng và điều trị nhiều loại bệnh thường gặp cho người dân, như: xương khớp, huyết áp, tim mạch, dạ dày, hô hấp… để bà con biết cách phòng bệnh. Dịp này, Đoàn tặng thuốc chữa bệnh, các vật tư y tế cho trạm y tế xã Gari với kinh phí 30 triệu đồng; đồng thời trao 70 suất quà (300 nghìn đồng/suất) là các nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình CBCS Đồn Biên phòng Gari.

Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác bày tỏ sự quan tâm, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của đất nước. Đồng thời bày tỏ tâm nguyện một lòng thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hứa sẽ không ngừng phấn đấu công tác, cống hiến xây dựng mối đoàn kết trong và ngoài Đảng; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ cùng các cấp ngành, địa phương nêu cao quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Theo báo cáo của Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mỗi năm, các lực lượng trên cả nước đã ứng cứu hàng ngàn người trong thiên tai, sự cố, tai nạn, riêng thời gian qua đã ứng cứu được 5.438 người.Trên cả nước, đã điều động hơn 439.600 lượt người; 9.300 lượt phương tiện các loại để ứng phó, trong đó nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ, phương tiện của các lực lượng vũ trang và các lực lượng tại chỗ. Kết quả, đã cứu được 5.438 người (tăng 11%) và 358 phương tiện, (tăng 23%). Cùng với đó, đã kêu gọi, hướng dẫn hơn 3,1 triệu lượt người; gần 745.000 phương tiện đang hoạt động trên biển biết tình hình thời tiết nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn. Tổ chức di dời hơn 100.000 hộ dân từ nơi nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Cấp phát, vận chuyển 59 tấn lương khô, 161,5 tấn gạo, 82,6 tấn hàng hóa, … hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Sáng 20/7, Đồn BP Thông Thụ, BĐBP Nghệ An huy động lực lượng giúp nhân dân trên địa bàn bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong khắc phục hậu quả nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, địa bàn xã Thông Thụ bị thiệt hại hết sức nặng nề, tuyến đường 48 chạy qua địa bàn xã bị ngập và sạt lở nhiều điểm. Riêng địa bàn bản Mường Phú có 20 hộ gia đình bị sập nhà, sạt lở nền nhà, 3 cầu dân sinh, cầu trên đường vào nhà văn hóa cộng đồng bản Mường Phú ngập và gãy; 10 ha hoa màu, ao cá của người dân bị ngập và nước lũ cuốn trôi; ước tính thiệt hại ban đầu 1,8 tỷ đồng.

Dự kiến, Hội sách bản quyền Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 24-25/7. 23 nhà xuất bản Hàn Quốc và 28 nhà xuất bản, doanh nghiệp làm sách của Việt Nam sẽ đem đến Hội sách các ấn phẩm có nội dung đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, giáo dục, kinh tế, thiếu nhi,… Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc khác như: giới thiệu 79 thể loại sách được ủy thác của những nhà xuất bản không trực tiếp tham gia; giới thiệu các tài liệu tiếng Hàn Quốc; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện chấn hưng công nghiệp văn hóa xuất bản Hàn Quốc và Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam.

Bà Susan Hammond – Giám đốc tổ chức phi chính phủ War Legacies Project (Dự án Giải quyết Di sản chiến tranh – WLP) đã nỗ lực, dành nhiều tâm huyết trong việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục những hậu quả chiến tranh, phục hồi môi trường, phát triển cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trong gần 20 năm miệt mài hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam, Susan Hammond đã gặp rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Mỗi lần gặp gỡ, tiếp xúc với những đứa trẻ bị với những hình hài không hoàn chỉnh, với những căn bệnh do di chứng da cam khiến Susan Hammond đau lòng và càng thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc đồng hành cùng Việt Nam xoa dịu nỗi đau da cam.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp, trao tận tay 200 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Trước đó, ngày 18-7, Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đến thăm và tặng 100 phần quà cho bà con hộ nghèo trên địa bàn huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Theo lãnh đạo Công an thành phố, đây là hoạt động thường niên của lực lượng Công an trong công tác “An sinh xã hội”, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Lãnh đạo Công an thành phố mong muốn những phần quà tuy không có nhiều về giá trị vật chất nhưng đó là tấm lòng của tập thể cán bộ chiến sĩ nhằm chia sẻ khó khăn với bà con.

Hạ Yến My

Tổng hợp