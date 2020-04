Sự kiện: 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bạn Võ Thị Hương đoạt giải Nhất tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Trong tuần thứ 3, số người dự thi tăng 94.975 người so với tuần 2 và tăng 156.127 người so với tuần đầu tiên. Ban Tổ chức xin chúc mừng bạn Võ Thị Hương, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đoạt giải Nhất tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.