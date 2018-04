Báo động trào lưu 'check-in mạo hiểm'

Không để phí cuộc đời?

Mới đây, một diễn đàn trên mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại nhóm 3 nam thanh niên leo lên nóc một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh (TPHCM) để selfie. Đứng sát mép nhà, một thanh niên dùng gậy tự sướng để ghi hình cả thành phố cùng nhóm bạn. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 150.000 lượt xem, 1.200 biểu tượng cảm xúc, hơn 500 chia sẻ và gần 700 bình luận, phần lớn là tiêu cực. Nhiều người bức xúc cho rằng nhóm thanh niên đua đòi theo trào lưu mạo hiểm của nước ngoài và coi thường mạng sống khi không dùng đồ bảo hộ.

Chủ nhân của clip trên giới thiệu tên N.H.L sống tại TPHCM. Anh cho biết làm clip để đăng trên kênh L.H của mình. Kênh L.H có hơn 10.500 lượt đăng ký và thu hút hơn 2 triệu lượt xem, thường chia sẻ video liên quan trò chơi mạo hiểm với xe đạp địa hình (BMX) và vlog du lịch. Lý giải về hành động của mình, N.H.L nêu quan điểm: “Mọi người nhìn có thể nghĩ bị điên hoặc khùng nhưng ít ra tôi đã không hề phí cuộc đời để làm những điều chưa bao giờ làm”.

Trên mạng xã hội gần đây cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ “tự sướng” trên một vách núi cheo leo, trên lan can một nóc nhà chọc trời, đứng sát kè biển khi có sóng bão đánh cao… Chỉ một sơ suất nhỏ có thể mất mạng nhưng những bạn này không hề có một thiết bị hay dụng cụ gì để bảo vệ an toàn cho mình.

Selfie tại các khu vực nguy hiểm trên cao (killfie) đã rất thịnh hành trên thế giới. Dù mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng đang được nhiều bạn trẻ hào hứng thử nghiệm. Thực tế, đã có nhiều tai nạn thương tâm do trào lưu này.

Mới đây, một nam thanh niên Trung Quốc đã treo mình trên tòa nhà 62 tầng mà không hề có một thiết bị bảo hộ an toàn nào. Người này đã từng thực hiện nhiều pha nguy hiểm để quay clip đăng trên mạng xã hội như đứng cheo leo trên nóc một tòa tháp hay làm động tác hít xà giữa lưng chừng một tòa cao ốc… Và đến hành động mạo hiểm gần đây thì hot blogger này đã không gặp may, trượt tay, thiệt mạng.

Gần đây nhất, một thiếu niên 17 tuổi đã tử vong do tìm cách chụp ảnh selfie đưa lên mạng xã hội Instagram. Người này bị ngã từ trên mái một tòa cao ốc xuống đất thành phố Vologda (Nga)…

Đừng đánh đổi tính mạng lấy sự nổi tiếng ảo!

Theo một số nhà xã hội học, sở dĩ trào lưu “check-in” những địa điểm nguy hiểm đang lan rộng trong giới trẻ là bởi nhiều bạn ham danh vọng ảo trên mạng xã hội. Họ không cần trang bị những kĩ năng cần thiết, chuẩn bị những dụng cụ đảm bảo an toàn cho mình và thiếu cả sức khỏe. Họ thiếu hiểu biết, bất chấp tính mạng của bản thân, leo trèo lên những điểm nguy hiểm chỉ để có được vài bức ảnh đẹp sau đó tung lên mạng xã hội với mong muốn nhận được những lời tung hô của cư dân mạng. Họ thích là làm và thích nổi tiếng.

Đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra do những trò chơi ngông, vậy tại sao giới trẻ vẫn bất chấp tính mạng để săn những tấm ảnh “độc” cho mình? Theo Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam, nguyên nhân là người trẻ muốn khẳng định giá trị bản thân mình, thu hút sự chú ý của cộng đồng nên họ muốn làm điều khác biệt để nhận được like (thích), chia sẻ. Bên cạnh đó, có nhiều người trẻ không có khả năng đặc biệt nhưng vẫn muốn gây sốc để tạo ra hiện tượng. Công cụ mạng xã hội cũng góp phần tạo nên sự quảng bá đó mà giới trẻ ngày càng “đắm” trong sự nổi tiếng ảo và bất chấp cả tính mạng. “Các bạn trẻ đừng bất chấp tính mạng của mình để đánh đổi lấy sự nổi tiếng ảo”, thạc sĩ An khuyến cáo.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, vì muốn có những bức ảnh “tự sướng” ấn tượng, nhiều người đã tìm cách tạo cho mình những hình ảnh thật độc đáo, lạ mắt và đặc biệt là thể hiện sự liều lĩnh. Điều này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Trên thế giới, từ năm 2014 đến nay, đã có hàng chục trường hợp tử vong có liên quan đến chụp ảnh “tự sướng”, trong đó nhiều nhất là những trường hợp ngã từ độ cao xuống.

“Những nguy hiểm do chụp ảnh “tự sướng” gây ra đã khiến nhiều quốc gia đưa ra các quy định hạn chế. Một số nước đã cấm chụp ảnh “tự sướng” khi điều khiển phương tiện giao thông hay không được sử dụng gậy “tự sướng” ở nơi công cộng. Thiết nghĩ, đã đến lúc nước ta cũng cần có những quy định này nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra”, luật sư Tâm đề xuât.

