Báo Tiền Phong đạt nhiều giải cao viết về công tác Đoàn 2018

Ngày 17/6, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ Tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Dự chương trình có Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Bùi Thế Đức; Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. Về phía T.Ư Đoàn, có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và các đồng chí trong Ban Bí thư.

Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là hoạt động quan trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức thường niên nhằm phát hiện, tuyên dương những người làm báo có nhiều bài viết hay phản ánh sinh động thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đời sống giới trẻ; tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thế hệ trẻ.

Giải thưởng năm nay có 528 tác phẩm (tăng 27% so với năm 2017) của 75 đơn vị báo chí toàn quốc (tăng 67% so với năm 2017), đa dạng thể loại, loại hình tham gia. Trong đó, có 433 tác phẩm báo in và báo điện tử; 45 tác phẩm truyền hình; 25 tác phẩm phát thanh; 25 tác phẩm ảnh báo chí được đăng tải từ ngày 1/6/2017 đến ngày 15/5/2018.

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 23 tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về "Lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội mỗi ngày" (Báo Thanh Niên) và "Mất đi đôi mắt nhưng không mất tất cả" (Báo Tuổi trẻ). 5 giải nhì, 7 giải Ba và 9 giải khuyên khích.

Báo Tiền Phong đạt 2 giải Nhì gồm: "Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống", "Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Festival thanh niên sinh viên thế giới 19 "; 1 giải Ba "Khoảnh khắc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI"; 1 giải Khuyến khích "Trường Sa mùa xuân về".

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: "Các tác phẩm tham gia giải năm nay đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực. Nhiều tác phẩm có sức lan tỏa rộng, tạo dấu ấn sâu sắc đối với bạn đọc và khán thính giả".

"Thành công của Giải báo chí năm nay không chỉ ở số lượng các cơ quan, đơn vị báo chí, đông đảo nhà báo, nhà văn, người viết báo không chuyên tích cực tham gia, số lượng các loạt tác phẩm gửi dự thi tăng cao so với các năm trước đây, mà quan trọng hơn là tác phẩm tham dự đã cho thấy sự dấn thân của người viết để có được những trang viết, những phóng sự nóng hổi và đủ sức lay động lòng người; nhiều tác phẩm đã được đầu tư trong lựa chọn đa dạng về đề tài, phong phú về nội dung và cách thức thể hiện mới", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết thêm, diều đặc biệt, thông qua tác phẩm gắn với hơi thở, đời sống của người trẻ, thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những tuyến bài tốt phát hiện, phản ảnh tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, những xu hướng tích cực trong giới trẻ, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời động viên tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ thanh niên ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhu cầu tự thân ở mọi lúc, mọi nới với bất kỳ công việc gì bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải nhất cho báo Thanh niên và Tuổi trẻ Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải Nhì cho các tác giả, tập thể đạt giải Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao thưởng cho các tác giả, tập thể đạt giải Ba Ban tổ chức trao 7 giải Khuyến khích

Tại chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2019. Các tác phẩm dự thi cần tiếp tục tuyên truyền, phản ánh chân thực các vấn đề có tính thời sự về học tập, việc làm, vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi; những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, những ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; những vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trong thanh thiếu nhi; việc triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; công xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay...

