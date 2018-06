Bảo vệ trẻ em an toàn, lành mạnh trong thế giới công nghệ số

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, có tác động rất lớn thế hệ trẻ. Báo cáo tình hình trẻ em thế giới của Unicef năm 2017 cho biết: Internet trở thành người bạn không thể thiếu cho người lớn lẫn trẻ em, cứ 3 người sử dụng internet trên thế giới có 1 người là trẻ em. Thực tế cho thấy, sử dụng internet có rất nhiều rủi ro và trẻ em là đối tượng chịu ảnh hướng lớn bởi những mặt trái của công nghệ số. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng internet, ứng xử, xử lý với các mối quan hệ, thông tin trên thế giới ảo là vô cùng quan trọng để các em có môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Tại cuộc họp, một số thành viên Hội đồng trẻ em băn khoăn cho rằng mạng xã hội bên cạnh mặt tốt, tồn tại nhiều tiêu cực, như xuất hiện những trang web đen, thông tin sai lệch. Hội đồng trẻ em TP Hà Nội đề nghị cần tăng cường an ninh mạng để bảo vệ bạn trẻ trên thế giới ảo.

Nguyễn Thị Diễm Hằng đến từ huyện Hoài đức nói: “Thời đại công nghệ số phát triển, chúng em thường sử dụng internet. Thực tế, dù ở ngoại thành nhưng các bạn trẻ chơi điện thoại suốt ngày, ít tham gia vào các hoạt động. Mong rằng, ban lãnh đạo xây dựng thư viện, khu vui chơi giải trí cho chúng em có không gian hoạt động thay vì chỉ trò chuyện với nhau trên thế giới ảo”.

Các ý kiến của các em được Ban Tham vấn giải đáp và tổng hợp để gửi về Hội đồng Nhân dân thành phố, các ngành liên quan. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm và Đào tạo phát triển cộng đồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, bảo vệ trẻ em an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên công nghệ số là vô cùng quan trọng. Bố mẹ phải là những người làm bạn thực sự với con để lắng nghe, chia sẻ và cùng con tháo gỡ những vướng mắc trên thế giới ảo. Các em không nên tự giải quyết những rắc rối trên thế giới ảo, đặc biệt không vội tin các mối quan hệ ảo.

Trong khuôn khổ chương trình, 41 thành viên Hội đồng trẻ em TP Hà Nội được nghe Trung tá Đào Thanh Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học Bộ Công an chia sẻ về vấn để an toàn cho thiếu nhi trong thế giới công nghệ số. Thông qua các hoạt động, các em được tập huấn, trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số một cách an toàn, lành mạnh.

Trước đó, trong ngày 29/6, 41 em thiếu nhi thuộc Hội đồng trẻ em TP Hà Nội được tham gia tạp huấn kỹ năng tại TP Ecopark. Tại đây, các em được tham gia các hoạt động tập thể nhằm tăng tính kết nối giữa các thành viên, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau thông qua các trò chơi: Hành trình Cuộc đua Kỳ thú; đoàn tàu lăn bánh; chiếc cầu trí tuệ. Bên cạnh đó, các em còn được tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước.

