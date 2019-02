Bí quyết chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế

Năm 2017, Phương Thảo là sinh viên K63 khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2017 của Hội đồng IBO thì năm 2018, Thảo đã vươn lên giành Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2018 và xếp thứ nhất toàn cuộc thi. Thảo vinh dự là một trong 20 người được đề cử vào giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018.

Phương Thảo chia sẻ động lực quan trọng nhất để có thể đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi đó là niềm tự hào dân tộc khi mình là 1 trong 4 đại diện cho Việt Nam thi sinh học quốc tế, sánh vai cùng các nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Singapo đó là những nước có nền kinh tế, nền sinh học phát triển. Tuy nhiên bản thân Thảo luôn quan niệm rằng những người vượt khó đi lên mới đáng trân trọng nên Thảo luôn tự tin trong các cuộc thi. Năm 2017 Thảo thi Olympic thì bị điểm thực hành thấp kéo điểm chung xuống nên không được kết quả như ý.

Năm 2018, Thảo được các giáo viên tạo điều kiện học tập tại các phòng thí nghiệm của trường nhiều hơn nên đã cân bằng được điểm lý thuyết và thực hành nên thành tích đạt được khá tốt. Thảo rất tự hào khi Việt Nam không bị gọi là “vùng trũng về sinh học” nữa. Việt Nam có thể nghiên cứu sâu hơn và phát triển mạnh hơn về các lĩnh vực Sinh học.

Nhà báo Lê Xuân Sơn tặng hoa hai đề cử: Lê Đình Hiếu và Nguyễn Phương Thảo (bên trái). Ảnh: Như Ý

Phương Thảo chia sẻ thêm ngay từ nhỏ Thảo đã có nhiều tò mò về thế giới tự nhiên. Ví dụ: tại sao cây có là màu xanh, cây có lá màu đỏ, tại sao lại là cây thường xanh,… bà Thảo cũng là một người yêu sinh học và bà thường giúp Thảo trả lời những câu hỏi trên. Khi bà qua đời vì ung thư là cú sốc rất lớn khiến Thảo có thêm ý chí phấn đấu theo đuổi sinh học. Thảo sẽ theo ngành di truyền học ung thư để giúp những người bị ung thư giảm bớt nỗi đau của họ.

Sau này Thảo muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu y sinh và đưa ra các hướng mới cho điều trị bệnh ung thư. Thảo đang nghiên cứu về Miễn dịch học ung thư, sử dụng hệ miễn dịch của chính bản thân để điều trị ung thư. Thảo mong rằng nó sẽ phát triển tốt hơn là hóa trị và xạ trị.

Phương Thảo trao đổi tại buổi tọa đàm

Theo Thảo, trong một kỳ thi để được Huy chương vàng cần nhất là năng lực và có thêm 1 chút may mắn. Trong một cuốn sách Thảo đã từng đọc có một câu rằng: May mắn không đến 1 cách ngẫu nhiên mà do bạn đã tạo đủ các điều kiện để may mắn đến. Có lẽ những nỗ lực của Thảo đã khiến may mắn mỉm cười.

Chia sẻ về bí quyết cân bằng thời gian học tập Thảo cho biết, khi còn học lớp 10 Thảo học gần như không nghỉ ngơi. Nhưng khi lên lớp 11 Thảo chuyển đến sống tại ký túc xá của trường, tại đây các bạn cùng phòng đã giúp Thảo cân bằng thời gian học, có nhiều giây phút thư giãn hơn, cùng nhau đánh đàn, nghe nhạc, hát hò, học cách chăm sóc bản thân nhiều học… Thảo có lời khuyên cho các bạn nên cố gắng xây dựng thời gian biểu cân bằng để tinh thần thoải mái nhất. Bởi tinh thần thoải mái thì khi học tập mới đạt được hiệu quả cao nhất

Khát vọng của Thảo là trong thời gian tới sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên đến với Sinh học. Có nhiều người quan điểm sinh học là môn học thuộc, đó là một quan điểm hết sức sai lầm. Hiện tại Thảo đang cùng nhiều bạn trẻ từng tham gia Olympic quốc tế lập trang Web dành cho các bạn yêu thích sinh học trên toàn thế giới. Ngoài ra còn thành lập Câu lạc bộ sinh học cho các bạn trong nước. Thảo mong muốn thay đổi cách nhìn của các bạn về môn sinh học và có thêm niềm yêu thích với sinh học.

Thanh Huyền