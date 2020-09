Cận cảnh show thời trang 'không tưởng' quy tụ nhiều tín đồ đình đám

Nguyễn Thị Minh Châu có bộ sưu tập “Let’s go - Nào mình cùng đi” lấy cảm hứng từ chính món đồ chơi từ nhỏ của Minh Châu: những mảnh ghép Lego đầy sắc màu, tích hợp thêm công nghệ như AI - trí tuệ nhân tạo. Những thiết kế trong bộ sưu tập được dựng cấu trúc cứng cáp cùng chi tiết cầu vai lớn gợi sự liên tưởng đến những chú robot. Kỹ thuật in trên vải được sử dụng tạo nên những họa tiết bắt mắt như những miếng ghép Lego và những vi mạch điện tử.

Hoàng Quang Duy mang đến bộ sưu tập "Nothing dangerous - Không có gì nguy hiểm" mang tinh thần tự do của những con người đam mê leo núi. Từ cấu trúc cứng cáp đến tông màu vàng, xanh lam ấn tượng và họa tiết in lấy cảm hứng từ ngọn núi Everest, tất cả đều mang đến một sức sống mạnh mẽ cho bộ sưu tập. Form dáng của các thiết kế chính là sự pha trộn của chiếc áo giáp sắt, trang phục bảo hộ và trang phục thể thao ngoài trời.