Cặp 9X Bắc Giang: Từ bạn cùng lớp, 7 năm sau thành bạn cùng nhà

Sau vô số cuộc tình "đứt gánh giữa đường", nhiều người vẫn tin vào câu nói mang thực tế khá buồn: "Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời".

Nhưng câu chuyện tình yêu kéo dài 7 năm của đôi trẻ Bắc Giang đã khiến dân mạng có niềm tin hơn vào tình yêu tuổi thanh xuân.

Theo đó, một chú rể mới đây khoe sắp được về chung nhà với bạn gái từ thời đi học với dòng cảm xúc: "Giữ trọn lời hứa 2011-2018. 7 năm trước là bạn cùng lớp, 7 năm sau là bạn cùng nhà".

Nghĩa - Huyền từng trải qua nhiều sóng gió trước khi tiến tới hôn nhân.

Yêu xa 4 năm, cả hai luôn cố gắng dành sự quan tâm để hâm nóng tình cảm

Đôi trẻ trong câu chuyện này là Nguyễn Nghĩa và Nguyễn Huyền (cùng quê Bắc Giang, sinh năm 1996). Yêu nhau từ năm lớp 10, trải qua nhiều khó khăn, cả hai đã về chung nhà trong lời chúc phúc của mọi người.Mối tình nhiều năm mới cưới có lẽ không quá đặc biệt, nhưng nhìn bức ảnh ghi dấu hành trình từ khi còn là bạn cùng lớp đến lúc thành bạn cùng nhà, mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn thay cho hai nhân vật chính.Nguyễn Nghĩa chia sẻ với Zing.vn: "Thích nhau từ năm lớp 10 nhưng đến lớp 11, chúng mình mới chính thức yêu. Mình với vợ đã yêu xa 4 năm, vì mình sang Nhật du học. Có nhiều lần tưởng như đổ vỡ nhưng vì yêu nên cả hai lại quay về với nhau".Chuyện tình 7 năm cũng trải qua không ít sóng gió, hiểu lầm và nhiều lần chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng sau những lần chia tay, cả hai đều nhận ra đối phương chính là mảnh ghép không ai có thể thay thế được.Đám cưới của Nghĩa - Huyền diễn ra vào 2 ngày 10 và 11/11. Đó là cái kết đáng mong đợi dành cho hai người.Với dòng trạng thái ngắn gọn, chú rể đã khiến nhiều dân mạng xúc động. Bởi câu chuyện của cậu cùng cái kết có hậu làm cho những người đang hạnh phúc hay cả những người từng đổ vỡ đều thấy đồng cảm.Bài đăng của Nguyễn Nghĩa nhanh chóng thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận chúc mừng.Hai Chu bình luận: "Cả nghìn đôi may mắn mới được một đôi. Khi còn trẻ, ta lại tìm thấy nhau khi trong tay chưa có gì cả"."Tuyệt với quá. Chắc để có được kết quả như bây giờ, quá trình cũng gặp không ít khó khăn đâu. Tương lai còn dài, chúc hai bạn luôn hạnh phúc", tài khoản tên Tuyên viết.Bên cạnh đó, cũng có một số người ngậm ngùi, bởi không phải ai cũng may mắn, kiên trì đi đến cùng được với nhau.Phạm Thị Huyền Trang bày tỏ: "Họ may mắn nhỉ. Cùng nhau đi một đoạn đường dài rồi cũng đến được với nhau, còn mình thì không".Còn Thúy Võ buồn cho chuyện của riêng mình: "Nhìn mấy họ hạnh phúc thật ấm lòng. Còn tớ thì người ta hứa đấy nhưng mà không làm được, người ta bỏ tớ giữa lưng chừng. Tớ chẳng biết làm sao cả".Không chỉ người trong cuộc, mà cả bạn bè, người thân của Nghĩa - Huyền đều chứng kiến những khó khăn, rào cản họ phải đối mặt để có thể đến được với nhau.Trải qua những năm tháng phổ thông, rồi 4 năm phải yêu xa khi Nghĩa đi du học Nhật, anh chàng luôn dành sự trân trọng cho người vợ tương lai: "Cũng nhiều lúc khó khăn nhưng thực sự cô ấy đã rất cố gắng. Điều mình yêu nhất ở vợ mình đó là sự nhẫn nại, luôn đợi chờ mình trở về".4 năm qua, mỗi năm Nghĩa chỉ có thể cố gắng về thăm nhà 2-3 lần nên rất hiểu sự tủi thân của vợ khi không có người yêu bên cạnh, chăm sóc. Những lúc giận dỗi, anh đều chủ động làm lành, nhường nhịn nửa kia.Cả hai cũng không tránh khỏi cảm giác nhàm chán khi yêu lâu như những đôi khác. Song họ luôn tìm cách "làm mới" tình cảm. Với Nghĩa và Huyền, chuyện tình yêu có lúc khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng thì đều có thể vượt qua.