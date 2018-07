Cầu thủ nhí Thái Lan bị mắc kẹt ước mơ được sang Anh thi đấu

Pong ước mơ một ngày nào đó sẽ được góp mặt tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Ảnh: The Sun.

Chú của Pong tự hào khoe những tấm huy chương cháu trai giành được. Ảnh: The Sun

Sompong Jaiwong (13 tuổi) là một trong 12 thành viên đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt tại hang Tham Luang Nang Non, thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan.Trước khi gặp nạn, Pong (biệt danh các bạn dành cho Sompong) luôn bày tỏ niềm yêu thích đối với câu lạc bộ bóng đá Liverpool, cũng như ủng hộ đội tuyển Anh tại World Cup 2018. Pong mong một ngày nào đó, em sẽ được chơi tại giải Ngoại hạng Anh.Những ngày qua, câu chuyện 12 thành viên đội bóng thiếu niên và một huấn luyện viên bị mắc kẹt tại hang Tham Luang Nang Non trở thành tâm điểm chú ý.Hôm 3/7, những nỗ lực của hơn 1.000 thành viên lực lượng cứu hộ phần nào được đền đáp khi họ tìm thấy 13 người vẫn còn sống sót.Trong loạt ảnh đầu tiên được chia sẻ, một cậu bé mặc chiếc áo thể thao màu đỏ, nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy nhóm cứu hộ. Đó là Sompong Jaiwong (còn gọi là Pong) - cậu bé có niềm đam mê lớn dành cho trái bóng tròn."Thằng bé luôn cùng tôi xem những trận đấu tại World Cup trước khi gặp nạn. Nó mong rằng đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng", anh Chai Jaiwong - chú của Pong - chia sẻ với The Sun.Cậu bé 13 tuổi đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái trong đội bóng. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của Pong đều được em dành để tập luyện hoặc xem bóng đá.Pong từng chia sẻ ước mơ của mình là được một lần góp mặt trong giải đấu Ngoại hạng Anh danh tiếng. Giờ đây, mong muốn ấy đang ngày một mong manh khi em cùng các bạn vẫn chưa thể thoát ra khỏi hang Tham Luang Nang Non.Theo giới chức Thái Lan, quá trình đưa 13 người ra khỏi hệ thống hang động sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, có thể lên đến vài tháng."Mong ước lớn nhất của gia đình hiện tại là thằng bé có thể trở về an toàn", anh Chai Jaiwong nói.Pong có tuổi thơ không trọn vẹn. Cha cậu bé qua đời trong một tai nạn khi em còn nhỏ. Sau đó, người mẹ bỏ đi để lại Pong cho chú và ông bà chăm sóc.Tuy nhiên, cậu bé luôn khiến cho những người yêu thương mình tự hào khi thể hiện thành tích tốt trong học tập cũng như bóng đá. Pong cùng đồng đội từng đứng ở vị trí thứ 3 tại một giải đấu giữa các trường học Thái Lan vào năm ngoái.Ở nhà, các tấm huy chương Pong giành được trong các giải đấu được gia đình đặt ở nơi trang trọng. Mỗi lần nhắc đến đứa cháu trai, anh Chai Jaiwong không giấu nổi vẻ hạnh phúc."Cả gia đình đang cầu nguyện mỗi ngày để thằng bé có thể trở về và tiếp tục chơi bóng", anh Chai Jaiwong chia sẻ.

