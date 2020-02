‘Cây sáng kiến’ có trái tim nhân hậu

Quảng cáo

Luôn theo đuổi đến cùng

Những ngày đầu năm 2019, một thách thức đặt ra đối với chàng kỹ sư trẻ Võ Văn Đồng khi than cám 3A được dùng làm chất đốt trong dây chuyền sản xuất của công ty tăng giá mạnh. Trong khi sử dụng nhiều hạt than 3A không cháy hết gây lãng phí. Gần một tháng tìm tòi nghiên cứu, Đồng đề xuất phương án thay đổi chủng loại than. Sau ba buổi thảo luận với những ý kiến phản biện về giá thành, mức độ tiêu hao..., đề xuất của cậu được công ty đồng ý thử nghiệm loại than cốc bột, than cám 4A. Kết quả vượt xa mong đợi của mọi người.

Trước đó, Đồng và các cộng sự đã không chịu khoanh tay đứng nhìn lượng khí than dư lò cao hàng ngày hàng giờ bay thẳng lên trời. Nguồn đá vôi có sẵn tại địa phương mà phải nhập toàn bộ lượng vôi nung từ các lò ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình. Việc nhập vôi nung có giá cao khiến chi phí tăng, sản xuất không chủ động, thậm chí bị gián đoạn. Nhóm của Đồng đã mang đến giải pháp xây dựng lò luyện vôi công nghiệp tận thu khí than dư của lò cao và nguồn nguyên liệu đá vôi để trực tiếp sản xuất vôi nung tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng. Với giải pháp này đã giảm chi phí giá thành vôi nung, chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường. “Việc tiết giảm tối đa các chi phí trong sản xuất nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động, thậm chí quyết định sự sống còn của mỗi đơn vị”, Đồng nói.

Trong gần mười năm gắn bó với Công ty CP Gang thép Cao Bằng, Đồng đã đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp giảm chi phí, tiêu hao trong sản xuất. Nhưng không phải sáng kiến nào của cậu cũng nhanh chóng được áp dụng vào thực tiễn. “Giải pháp để lâu không được thử nghiệm tất nhiên có trăn trở vì mình đã ấp ủ tìm tòi. Nhưng không vì thế dừng lại, tôi luôn theo đuổi đến cùng”, Đồng chia sẻ.

“Đóng góp sáng kiến, giải pháp hiệu quả là cách thúc đẩy người làm kỹ thuật, nhất là những kỹ sư trẻ không ngừng học hỏi, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn, hoàn thiện tay nghề. Điều này càng cần thiết trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, Đồng nói thêm.

Trưởng thành từ… sự cố

Võ Văn Đồng xuất thân trong gia đình thuần nông thuộc diện nghèo của xứ Nghệ. Trước khi quyết định rẽ ngang theo học ngành luyện kim, cậu thi đỗ trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. "Gia đình khó khăn nên khi được nhận học bổng đi du học tại Trung Quốc, tôi liền quyết định theo học”, Đồng nói.

Những vất vả sớm khuya của bố mẹ ở quê trở thành động lực vươn lên của Đồng trong suốt 5 năm du học tại Trung Quốc, cũng như sau này làm ở Công ty CP Gang thép Cao Bằng (từ tháng 10/2012 đến nay). Theo Đồng kể, cậu từng có thời gian dài ăn ngủ dưới phân xưởng nhà máy để giám sát hoạt động của máy móc, hỗ trợ công nhân và sẵn sàng xử lý các sự cố. Có đêm, cậu và đồng nghiệp phải thức trắng để xử lý tạp xỉ thép bám vào đường ray. Và những lần phải xử lý sự cố cháy tấm băng tải trên đỉnh lò cao hay nổ gang vì dính nước mưa... Đồng thừa nhận, cậu trưởng thành rất nhiều nhờ xử lý các sự cố.

Chung tay giúp đồng bào vùng cao vượt qua khó khăn

Chàng kỹ sư luyện kim gốc Nghệ An còn được biết tới là “cây” hoạt động phong trào. Trong vai trò Phó Bí thư Đoàn công ty, Đồng đã tham mưu cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị tổ chức, triển khai nhiều chương trình, phong trào của Đoàn. Một loạt chương trình: “Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày tết”, “Hơi ấm mùa đông”, Ngày hội Thanh niên công nhân…, được tổ chức thành công đều có dấu ấn của Đồng. Anh còn là phó chủ nhiệm CLB hiến máu của công ty, tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo.

Năm 2018, Đồng sáng lập nhóm thiện nguyện “Cao Bằng hóng”, kết nối những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh Cao Bằng, chung tay sẻ chia những khó khăn của đồng bào vùng cao. Đến nay nhóm có 40 thành viên chính thức và nhận được sự ủng hộ, chung tay của nhiều mạnh thường quân trong các hoạt động tặng quà dịp tết, khai giảng năm học mới. “Làm ở Cao Bằng, tôi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn và nhớ đến những ngày gian khó ở nhà. Tôi mong muốn làm một điều gì đó để động viên, sẻ chia với người dân, trẻ em ở vùng sâu vùng xa", Đồng chia sẻ.

Với những nỗ lực trong lao động và hoạt động đoàn thể, Võ Văn Đồng đã được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Người thợ trẻ giỏi; Bộ LĐ,TB&XH tặng Bằng khen vì có thành tích lao động xuất sắc.

Những sáng kiến, giải pháp của kỹ sư Võ Văn Đồng (Công ty CP Gang thép Cao Bằng) chỉ trong thời gian ngắn đã làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng. Chỉ trong năm 2019, giải pháp thay thế nhiên liệu làm chất đốt trong thiêu kết của Đồng đã làm lợi hơn 30 tỷ đồng. Giải pháp thu hồi khí than dư lò cao để sản xuất vôi nung đã tiết kiệm hơn 4,48 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Đồng cũng cùng đồng nghiệp có nhiều cải tiến kỹ thuật khác, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng. Mới đây, anh được đề cử để bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 ở lĩnh vực lao động sản xuất.

“Niềm vui lớn nhất trong công việc là được đóng góp những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm được nhiều chi phí tiêu hao cho công ty. Làm lợi cho công ty đảm bảo tiền lương anh em cán bộ, công nhân ổn định. Ngược lại, công ty thua lỗ thì anh em cũng mất tinh thần làm việc”.

Kỹ sư Võ Văn Đồng

Xuân Tùng