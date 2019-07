Chân dung 14 nữ thanh niên Việt tham gia hải trình Tàu Đông Nam Á - Nhật Bản

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (tên tiếng Anh: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme; viết tắt: SSEAYP) là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế hàng năm do chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia khối ASEAN cùng tổ chức, mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

Hành trình SSEAYP 2019 sẽ đi qua 5 nước Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, Myanmar và Malaysia từ ngày 23/10 đến 13/12.

Năm nay, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Participating Youth; viết tắt: VPY46) gồm: 28 thanh niên xuất sắc, trong đó có 14 nam và 14 nữ. Đây là những gương mặt xuất sắc đã các vòng tuyển chọn.

Đoàn đại biểu có sự đa dạng về chuyên môn, lĩnh vực hoạt động; t hành viên nhỏ tuổi nhất vừa bước qua tuổi 18 và lớn nhất là 20 tuổi.

Dự kiến, VPY46 sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng trước khi chính thức sang Nhật để bắt đầu hải trình trên Nippon Maru. Đó là các Talkshow truyền cảm hứng sống tích cực cho sinh viên học sinh; các chương trình thiện nguyện hướng đến hoàn cảnh kém may mắn.