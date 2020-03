Chàng trai có tên 003 trở thành hiện tượng mạng

Quảng cáo

Theo Oddity Central, Cero Cero Tres (25 tuổi) đã giành chiến thắng trong cuộc thi tìm tên lạ nhờ cái tên đặc biệt của mình.



Cụ thể, một nhà hàng pizza nổi tiếng ở bang Yucatan (Mexico) đã tổ chức một cuộc thi tìm kiếm những cái tên độc lạ trên mạng xã hội. Người chiến thắng sẽ được phần thưởng là những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.



Cuộc thi này đã thu hút rất nhiều người tham gia. Các ứng cử viên sáng giá cho giải nhất đều sở hữu những cái tên khác thường như Vercingetoriz, Nivea và Bahtzibadi. Nhưng tất cả đều không vượt qua chàng trai 25 tuổi có tên Cero Cero Tres, theo nghĩa tiếng Anh là Zero Zero Three (tạm dịch: 003).



Phần thưởng cho Cero Cero Tres là 2 chiếc bánh pizza được làm theo hình dáng số 003. Cái tên đặc biệt này khiến chàng trai trẻ nhanh chóng nổi tiếng trên mạng sau khi chiến thắng.

Cero Cero Tres vượt qua các đối thủ "nặng ký" nhờ cái tên lạ. Ảnh: Casera Pizza.



Nhiều người không tin đây là tên thật của Cero Cero Tres và nghi ngờ anh đã đổi tên đến khi anh chàng công khai ảnh và giấy tờ về mình.



Theo chia sẻ của 9X, tên đầy đủ của anh là Cero Cero Tres Miller Santos Chablé. Sau khi chuyển đến Mỹ, mọi người thường gọi anh là Bambino. Đến năm 15 tuổi, Cero Cero Tres cùng gia đình quay trở về Yucatan sinh sống. Lúc nhìn vào giấy khai sinh, anh mới biết được tên thật của mình.



Từ lúc sinh ra, bố mẹ Cero Cero Tres đã có ý định đặt tên anh là 003 vì anh là đứa con thứ 3 trong nhà. Nhưng chính quyền không cho phép đặt tên bằng số nên anh mới có tên như vậy.



Cero Cero Tres cho biết anh cũng gặp khá nhiều rắc rối và bị bạn bè bắt nạt ở trường với cái tên của mình nhưng anh quyết định sẽ không thay đổi nó.



Theo Zing