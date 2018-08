Chàng trai 'đánh thức' làng chài

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho hay, hiện An Bàng có khoảng 70 homestay. “Từ khi anh Thuận khai phá dịch vụ này và hướng dẫn cho bà con, An Bàng đã thay da đổi thịt, cuộc sống của bà con từ nghèo khó giờ đã ổn định, dư dả, dân từ trẻ đến già đều có việc làm. Chúng tôi rất ủng hộ làm du lịch phải giữ dáng dấp làng quê, bản sắc của địa phương, nếu không An Bàng sẽ dễ nhầm lẫn với những làng chài ven biển khác”, ông Quang nói.