Quảng cáo

Hoạt động cho đến khi hết dịch Covid-19

Từ sáng sớm, trưởng nhóm từ thiện Lê Văn Phúc và các tình nguyện viên đeo khẩu trang, mang đồng phục áo phông trắng nổi bật dòng chữ “Doing Good” tập trung tại cổng chợ Thắng Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát miễn phí 520 chai nước rửa tay sát khuẩn. Từ người lớn tuổi đến các em nhỏ đi qua đây đều được các tình nguyện viên hướng dẫn tỉ mỉ các bước rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách.

Không riêng “Ngày tử tế”, những hoạt động phòng chống dịch Covid-19 đã được Lê Văn Phúc và các thành viên trong nhóm thực hiện liên tục suốt hơn một tháng qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lê Văn Phúc cho biết, từ những ngày đầu tháng 2 khi dịch Covid-19 bắt đầu có dấu hiệu lan rộng, nhóm đã phát động chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”. Chiến dịch kêu gọi, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm quyên góp các trang thiết bị vệ sinh, diệt khuẩn để trao tặng cho người dân. “Những đợt đầu tiên nhóm kết nối với các trường đại học phát nước rửa tay sát khuẩn tự pha chế. Đến nay nhóm đã vận động được nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Chẳng hạn, 520 chai nước rửa tay phát trong Ngày tử tế do hai công ty và MC Đại Nghĩa ủng hộ”, Phúc cho biết.

Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” đang triển khai đợt thứ 5. Hơn 10 nghìn chai nước rửa tay khô, nước sát khuẩn và 1.500 khẩu trang đã được phát miễn phí tại các khu vực công cộng. Chiến dịch cũng hướng hoạt động vào những nơi khó khăn như: Trại Tâm thần Hà Hữu Phước nơi có 150 người mắc chứng tâm thần; Trung tâm Bảo trợ tỉnh Gia Lai có 56 trẻ em mồ côi và 59 người già không nơi nương tựa... Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức các hoạt động vào buổi chiều tối để dễ dàng gửi tận tay công nhân vệ sinh, những người bán hàng rong, bán vé số dạo, người vô gia cư…, những chai dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và thông tin phòng chống dịch Covid-19.

“Chiến dịch Anh hùng diệt khuẩn” chỉ kết thúc khi nào Việt Nam công bố hết dịch Covid-19. Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực chung tay, góp sức nhỏ bé của mình để tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam, vì một cộng đồng luôn khỏe mạnh”, trưởng nhóm FLy to sky khẳng định.



Thực hiện 15 dự án vì cộng đồng

Trưởng nhóm từ thiện Fly to sky Lê Văn Phúc (SN 2002) là người đã nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 do T.Ư Đoàn trao tặng khi đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai). Phúc còn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2019. Phúc có 11 năm liền là học sinh giỏi; đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý và được tuyển thẳng vào đại học.

Phúc thành lập nhóm từ thiện Fly to sky vào tháng 9/2018 với 40 thành viên ban đầu, chủ yếu là học sinh. Ý tưởng thành lập nhóm từ thiện được cậu ấp ủ từ bé khi theo bố mẹ đến trao quà tại trung tâm dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. “Khi tôi thành lập nhóm, nhiều người cho rằng đang học sinh thì rất khó vận động các mạnh thường quân. Nhưng với suy nghĩ một triệu vẫn có thể giúp đỡ người khác, nhóm gây quỹ bằng cách bán hoa, đồ dùng học tập, tổ chức đêm nhạc... Đến giờ nhóm có uy tín đã có các mạnh thường quân đồng hành”, Phúc chia sẻ.

Sau gần hai năm thành lập, nhóm của Lê Văn Phúc đã thực hiện 15 dự án vì cộng đồng, hỗ trợ học sinh nghèo như: Dự án làm tủ sách cho học sinh huyện Phú Thiện; sân chơi xanh từ lốp xe tái chế cho trường học; chương trình Smile class - dạy tiếng Anh, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bạo hành cho trẻ em; chương trình đổi sách lấy cây và ống hút tre; thành lập hai thư viện tại trường trường Tiểu học và THCS Yang Nam (xã Yang Nam) và trường THPT Hà Huy Tập, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

“Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng, nhóm từ thiện Fly to sky đang nỗ lực góp sức mình để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Với những chai nước rửa tay đã được kiểm chứng, chúng tôi mong muốn mọi người có được sức khỏe tốt nhất, bảo vệ được bản thân cũng như gia đình trước

dịch bệnh”.Lê Văn Phúc - trưởng nhóm từ thiện Fly to sky



Xuân Tùng