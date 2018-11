Chù Disturbia: Hot girl nổi tiếng Sài Gòn 10 năm trước giờ ra sao?

Vân Anh bắt đầu nổi tiếng từ phim ngắn Try của Fu Production và đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô. Khi đảm nhận vai nữ chính trong Try, Vân Anh mới là học sinh cấp 3 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Nhưng qua lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt khả ái, ngoại hình đáng yêu, 9X nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân mạng.

Try là phim ngắn về lứa tuổi học trò với những tình tiết dễ thương, hấp dẫn. Vai diễn của Vân Anh là cô nàng xinh xắn, đáng yêu, được nhiều người theo đuổi nhưng lại lỡ "cảm nắng" một chàng trai "mọt sách", không mấy điển trai. Try có thể được xem như "phát súng" mở màn cho phong trào phim ngắn tại Việt Nam. Dù khoảng thời gian ấy, mạng xã hội vẫn chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ, tác phẩm này vẫn thu hút cả triệu lượt xem

Sau sự thành công của Try phần 1, Vân Anh được mời đóng tiếp phần 2. Ngoài ra, 9X còn tham gia MV Forever With You của Kulâm và To Rich. Gần đây nhất, cô góp mặt trong phim ngắn Là em hay là ai - sản phẩm của Madway Production.