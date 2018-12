Chủ nhân đầu tiên của lộc xuân 1.5 tỷ của NESCAFÉ

Không khỏi bất ngờ khi trở thành chủ nhân đầu tiên của món lộc xuân trị giá 1.5 tỷ đồng trong chương trình NESCAFÉ Tết 2019 – Khai Xuân Đón Lộc, chàng trai lái tàu hỏa Mai Danh Huy (Nha Trang) thổ lộ: “Bản thân vẫn chưa dám tin đó là sự thật, nghe tin mà tôi mừng muốn “rớt tim”. Tết năm nay chắc sẽ có nhiều niềm vui lắm đây!”

Công việc căng thẳng, NESCAFÉ trở thành “bạn đồng hành” của chàng trai lái tàu hỏa

Ngay từ khi còn nhỏ, hình ảnh tàu hỏa chạy qua mỗi ngày đã nuôi ước mơ trong anh Huy được chu du, khám phá nhiều nơi. Khi được hỏi tại sao bản thân lại chọn nghề lái tàu hỏa - một nghề ít khi được dừng chân quá lâu ở một chỗ, khó có sự ổn định, và thường xuyên phải xa nhà trong những dịp lễ Tết, anh Huy cười hiền chia sẻ: “Có lẽ do “nghề chọn mình” mới đúng”.

Anh Mai Danh Huy yêu thích công việc lái tàu vì được đến nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều cảnh vật

Anh vốn yêu thích cuộc sống phiêu lưu, muốn được đến nhiều nơi, ngắm nhìn những cảnh vật suốt chiều dài đất nước. Nghề lái tàu đã giúp anh thỏa ước mong, có thể đi du lịch mọi miền tổ quốc, cảm nhận được những khác biệt, đặc trưng của từng nơi.

Thế nhưng, bên cạnh sự thú vị ấy cũng có không ít khó khăn, mệt mỏi. Lái tàu đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao, bởi chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây ra hiểm họa khôn lường, ảnh hưởng lớn đến tính mạng con người và tài sản.

Chính vì thế, từ rất lâu, tách cà phê dường như đã trở thành phần “không thể thiếu” bên cạnh chàng lái tàu này. Anh cho biết, mình chỉ quen dùng NESCAFÉ vì hương vị hài hòa, đậm đà, nhanh chóng cho mình sự tỉnh táo.

Biết đến chương trình Khai Xuân Đón Lộc của NESCAFÉ đã lâu, anh Huy không nghĩ mình sẽ là người may mắn sở hữu món lộc xuân hàng tỷ đồng. Người thanh niên này chia sẻ, năm nào anh cũng tham gia nhưng không trúng. Năm nay mua sản phẩm thấy có thẻ cào nên thử vận may, nhưng anh không hi vọng sẽ nhận được giải, bởi lẽ, chỉ có 3 giải lớn cho hàng triệu người tham gia, “rất khó đến lượt mình”.

Thế nhưng đúng là “có trò chơi thì sẽ có trời cho”. Ai cũng có thể trở thành người may mắn một cách bất ngờ như chàng trai lái tàu Mai Danh Huy. Chính điều này đã trở thành động lực lớn để nhiều người sống ý nghĩa, có niềm tin và hi vọng vào cuộc sống hơn.