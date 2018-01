Chủ Nhật Đỏ tại Nghệ An thu được 1.173 đơn vị máu

Hội trường Cung lễ hội TP Vinh đông nghịt Hội trường Cung lễ hội TP Vinh đông nghịt

So với 800 đơn vị máu dự kiến, Chủ nhật đỏ Nghệ An do Tỉnh hội CTĐ phối hợp với báo Tiền phong, Trung tâm Huyết học và Truyền máu địa phương tổ chức đã thu hút hơn 2.000 người tham gia, kết quả quyên góp được 1.173 đơn vị máu, vượt 373 đơn vị so với chỉ tiêu.

Đối tượng hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ vừa diễn ra tại Nghệ An chủ yếu là người dân, cán bộ sinh sống tại các phường xã TP Vinh. Hưởng ứng phong trào, nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã sang Nghệ An hiến máu.

Nhân viên Y tế và các tình nguyện viên làm nhiệm vụ bảo quản máu thu được.

“Tối 13/1, nhiều anh chị em xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàn nhau sáng 14 chạy xe máy đến Vinh hiến máu. Đây là một hoạt động nhân đạo rất ý nghĩa, chúng tôi nghĩ bất cứ người dân ở địa bàn nào nếu có điều kiện thì cũng nên tham gia!”, anh Nguyễn Văn Hậu trú tại xã Cương Gián chia sẻ. Sáng nay, một nhóm thanh niên Hà Tĩnh do Hậu vận động đã có mặt tại Cung Lễ hội TP Vinh để hiến máu.

“Ông đồ Nghệ” viết thư pháp tặng người hiến máu.

Nhân viên Bảo hiểm Prudential chi nhánh Nghệ An- Hà Tĩnh hiến máu.

Không chỉ tài trợ cho chương trình nhân đạo này, Chi nhánh Bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Nghệ An- Hà Tĩnh do chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp dẫn đầu cùng nhiều bạn trẻ có mặt tại nơi diễn ra sự kiện. Ngoài việc hướng dẫn, trợ giúp người dân, các thành viên của Chi nhánh Bảo hiểm nhân thọ Prudential Nghệ An- Hà Tĩnh còn nhiệt tình tham gia hiến máu

Chủ Nhật Đỏ tại Nghệ An với sự tham gia tích cực của Tỉnh hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Huyết học- Truyền máu, sẽ tiếp tục lan tỏa đến các huyện lân cận TP Vinh. Tới đây, hai huyện Nam Đàn, Diễn Châu sẽ hưởng ứng. Số lượng máu quyên góp được trong cả chiến dịch hiến máu tình nguyện sẽ đạt trên 1.500 đơn vị.

Quang Long – Cảnh Huệ