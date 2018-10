Chương trình tình nguyện “Ấm tình quân dân” tại Lạc Sơn, Hoà Bình

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tuyên truyền phổ biến pháp luật và tác hại của tệ nạn ma tuý trong học sinh, sinh viên” do Học viện CSND phát động; đồng thời là hoạt động lập thành tích chào mừng 19 năm thành lập Khoa CSPCTP về ma tuý (18/10/1999 – 18/10/2018) và hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Chương trình do Chi đoàn Khoa CSPCTP về ma tuý đã phối hợp với chi đoàn CSPCTP về ma tuý - huyện Lạc Sơn và Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình tổ chức. Trong 02 ngày đoàn tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: tuyên truyền phổ biến pháp luật và tác hại của tệ nạn ma tuý cho 500 học sinh trường Trung học, Tiểu học xã tự do; cùng nhân dân lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường; tặng tặng 5 suất quà cho 5 học sinh vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập và 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 02 thùng rác xanh cho 2 đơn vị trường Trung học và Tiểu học xã Tự Do; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ thể dục thể thao với các đơn vị và các em thiếu nhi tại địa phương.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, học viên chi đoàn khoa CSPCT về ma tuý đã truyền đạt những thông điệp phòng chống tác hại của ma tuý đến các em thiếu nhi một cách sinh động, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm, hào hứng của các em thiếu nhi. Chương trình đã góp phần phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về hiểm hoạ, tác hại của ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng phòng ngừa, không mắc vào tệ nạn ma tuý, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, kiên quyết không để ma tuý có cơ hội xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trường học luôn được lành mạnh, vững chắc.

Trong 02 ngày đoàn tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, chia sẻ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh người công an nhân dân bản linh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, dể lại những ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân địa phương.

Ly Ly