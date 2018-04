Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống

Bài I: Tái sinh những cuộc đời

Lao xuống hồ nước cứu 2 học sinh đuối nước; vượt sóng lớn cứu ngư dân… em Y Nhơng (lớp 5B, trường Tiểu học Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) và bạn Trần Thanh Ron (SN 1993, ở xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã viết những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm.

Cậu bé lớp 5 cứu 2 bạn thoát chết

Những ngày này Y Nhơng đến trường luôn gây được sự chú ý của thầy cô và bè bạn. Ai cũng khen em dũng cảm xả thân cứu người. Y Nhơng ít nói và có phần nhút nhát. Em có vóc người nhỏ, cao gần 1,4 m và chỉ nặng có 25kg.

Y Nhơng dũng cảm cứu 2 bạn đuối nước. Ảnh: Phạm Hoàng.

Hai học sinh được Y Nhơng cứu là em Byun (SN 2005, lớp 7 trường THCS Kpăklơng, Hà Bầu) và em Văn (SN 2009, lớp 3B trường Tiểu học Hà Bầu). Y Nhơng kể, chiều 11/3, em cùng hai bạn trên đi chăn bò ở khu vực hồ tích nước tưới cà phê. Trong lúc ngồi bên bờ hồ, do bất cẩn Byun và Văn bị rơi xuống hồ. Y Nhơng phát hiện Byun và Văn đang chấp chới dưới nước kêu cứu. Không một phút do dự, Y Nhơng nhảy xuống hồ dìu Văn vào trước. Sau đó em tiếp tục bơi ra dìu Byun vào bờ. Sự việc diễn ra khá nhanh, khi mọi người đến trợ giúp đã thấy cả 3 nằm sõng soài trên vạt cỏ.

Byun vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối diện với hà bá. Lúc đang chấp chới dưới nước, Byun chỉ còn nhìn thấy trên đầu màu nước xanh đục. Byun càng vùng vẫy càng bị đẩy ra xa bờ. Khi được Y Nhơng túm lôi vào bờ Byun đã uống no nước. “Em Y Nhơng đã rất nhanh trí khi kéo em xuôi dòng nước. Em ấy đã không để em túm vào người. Đến giờ em vẫn sợ. Y Nhơng như là người đã sinh ra em lần thứ hai”, Byun nói.

Ông Y Pren, Chủ tịch UBND xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) rất khâm phục sự dũng cảm của Y Nhơng. Ông cho biết, gia đình Y Nhơng là người đồng bào Jrai, có 4 anh chị em, thuộc diện khó khăn. Buổi chiều nghỉ học, Nhơng thường đi chăn bò giúp bố mẹ. Nhơng chăm ngoan nên làng xóm ai cũng quý. “Nghe câu chuyện của Y Nhơng, bà con ai cũng khâm phục sự nhanh trí của cháu. Trong trường hợp này, dù có bơi tốt cũng rất khó có thể cứu được hai cháu kia. Người cậu ấy bé lắm”, ông Y Pren nói.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh (giáo viên chủ nhiệm em Y Nhơng) cho biết: “Y Nhơng là học sinh chăm ngoan, có học lực khá trong lớp nên được thầy yêu, bạn mến. Khi nghe sự việc, bản thân tôi cũng không hình dung nổi một cậu bé nhỏ, gầy như vậy lại có thể kéo được hai em kia từ dưới hồ sâu lên bờ. Đúng là chỉ có sự dũng cảm và thông minh của em Y Nhơng mới cứu được hai học sinh kia”, cô Oanh nói và cho biết thêm, qua sự việc nhà trường đã vận động các em đi học bơi, học những kỹ năng cứu người đuối nước.

Vượt sóng dữ cứu ngư dân

Câu chuyện đẹp về tình người và lòng dũng cảm giữa biển khơi của chàng ngư dân trẻ Trần Thanh Ron với 4 ngư dân gặp nạn luôn được người dân xã Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi) kể lại như một niềm tự hào của nghề đánh bắt hải sản.

Trần Thanh Ron lao mình xuống biển để cứu người. Ảnh: Quốc Triều.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, vùng biển Hoàng Sa luôn có những đợt sóng dữ như muốn nuốt chửng mọi tàu bè qua lại. Tàu cá BD 95681 của ngư dân Trần Đức (Hoài Nhơn, Bình Định) bị đánh chìm khi đang đánh bắt cá. Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá QNg 98565 do ngư dân Trần Quân làm thuyền trưởng cùng em trai Trần Thanh Ron và 3 ngư dân khác lập tức đến ứng cứu. Sau 1 giờ tìm kiếm, tàu cá của Ron phát hiện 4 ngư dân chới với chống chọi các đợt sóng biển.

Anh Ron nhớ lại, vừa đến nơi tàu cá Bình Định gặp nạn thì sóng lớn lại nổi lên có thể lật úp thúng bất cứ lúc nào. Sau khi vừa đưa được 2 ngư dân đầu tiên lên tàu cá cũng là lúc sóng lớn ập đến đánh lật thúng câu hất văng 2 ngư dân còn lại xuống biển. Không một chút đắn đo, Ron mang theo dây thừng lao mình xuống biển cứu người. “Lúc đó em chỉ biết lao xuống đưa mấy anh em lên cho nhanh nếu không sẽ nguy hiểm vì sóng lớn quá. Em nhảy xuống chẳng kịp mang áo phao, chỉ lo cho hai người kia đang mệt lả không chịu được các đợt sóng tiếp theo”, Ron kể.

Với kinh nghiệm hơn 8 năm đi biển, Ron đã chiến thắng những con sóng dữ đưa 2 ngư dân còn lại lên tàu cá an toàn. “Đưa mọi người lên bờ thì em phát hiện thấy túi nhựa và bộ đàm của tàu cá Bình Định trôi qua. Em bơi ra vớt giúp họ, ai ngờ một con sóng lớn ập tới. Em bị sóng nhấn xuống rất sâu rồi cuốn qua đáy tàu sang bên kia. May là không sao”, Ron nhớ lại.

Anh Trần Quân, thuyền trưởng tàu cá QNg 98565 cho biết, sau khi ứng cứu thành công 4 ngư dân Bình Định thì tàu cá của anh cũng không kịp chạy tránh gió. Giữa mênh mông biển khơi với những con sóng cao trên 3m, tàu cá của anh đành thả neo trụ lại suốt 5 ngày trên biển, sau đó mới có thể trở về đất liền. Thêm 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, tàu cá của anh Quân đã đưa 4 ngư dân Bình Định cập bến an toàn.

Được anh Ron cứu sống, ngư dân Trần Đức (38 tuổi, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, tàu cá của anh vừa ra đến nơi chưa kịp đánh bắt thì gặp sóng lớn. Sóng gió quá dữ dội khiến tàu bị phá nước rồi chìm. Mọi người chỉ kịp mang theo bộ đàm rồi lên thúng. Trong 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn có 2 người bơi yếu, trong khi chiếc thúng nhỏ có thể bị sóng đánh úp bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã rất may mắn khi được tàu cá QNg 98565 và anh Ron cứu sống. “Những lúc gặp hoạn nạn trên biển mới thấy hết được cái tình người của những ngư dân. Hôm đó sau khi tôi lên thuyền an toàn, quay lại không thấy Ron đâu, ai cũng hốt hoảng. May mà anh ấy bơi qua được bên kia tàu cá an toàn”, anh Đức nói.

(Còn nữa)

Trước hành động quên mình cứu bạn, cứu ngư dân, T.Ư Đoàn đã tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Y Nhơng và Trần Thanh Ron. Đây là danh hiệu cao quý do T.Ư Đoàn trao tặng cho những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm trong chiến đấu, lao động, học tập.

Lộc Hà