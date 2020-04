Cô gái bất ngờ nổi tiếng với danh xưng ‘chị tổng đài’

Mỗi khi có những thắc mắc liên quan đến tài khoản điện thoại, mọi người thường gọi đến số chăm sóc khách hàng của các nhà mạng và được nghe giọng nói quen thuộc từ chị tổng đài.

Nhiều người mắc mắc giọng nói của họ hay như vậy không biết ngoại hình sẽ ra sao.

Hình ảnh đời thường của "chị tổng đài" Lê My

Mới đây, cô bạn tên Lê My đã có một clip giải đáp thắc mắc đó khi chia sẻ khoảnh khắc làm việc của mình lên mạng xã hội. Hóa ra "chị tổng đài" không chỉ có giọng nói hay mà nhan sắc cũng rất ấn tượng.

Trong đoạn clip, Lê My chia sẻ về một chương trình khuyến mại của nhà mạng. Liên hệ với Lê My, cô bạn xác nhận mình chính là nhân vật trong clip. My cho biết cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Đây là phần công việc được My thực hiện với vai trò là nhân viên tổng đài cho một nhà mạng tại Việt Nam.