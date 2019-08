Cô gái xinh xắn dành 3 tháng tự tay may váy cưới gây 'sốt' mạng

Quảng cáo

Đây là câu chuyện thú vị được hội chị em chia sẻ rầm rộ những ngày gần đây, về một cô gái tự may váy cưới cho mình trong ngày trọng đại. Đó là Hứa Đặng Thanh Trúc (TPHCM), hiện đang sinh sống cùng chồng tại Nhật Bản.



Trong bài chia sẻ của Trúc mới đây đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cô kể đã tự tay may váy cưới, chuẩn bị từ tấm thiệp mời, món quà tặng khách đến dự và cả việc trang trí lễ đường cũng được Trúc tự tay làm.

Chiếc váy cưới do Thanh Trúc tự tay thiết kế và may



Bằng việc thường xuyên sưu tầm ý tưởng từ các ứng dụng và trang web trên mạng, góp nhặt từng chi tiết bản thân thích, nhiều hình ảnh khác nhau mà cuối cùng, Thanh Trúc đã đúc kết ra mẫu váy cưới phù hợp với vóc dáng và sở thích của mình nhất.



Chia sẻ về ý tưởng tự may váy cưới, Thanh Trúc bộc bạch: "Mình đã có ý tưởng tự may váy cưới cũng lâu lắm rồi, xuất phát từ mong muốn có được chiếc váy của riêng mình cho ngày trọng đại. Vì có nhiều thời gian nhàn rỗi nên mình bắt đầu lên kế hoạch cho tiệc cưới, trong đó có phần tự may váy".

Từng chi tiết đều được chăm chút cẩn thận



Khi quyết định chia sẻ câu chuyện về chiếc váy handmade của mình lên mạng xã hội, mình dự đoán sẽ không chỉ có những lời khen mà sẽ có luôn lời chê bai cũng như ý kiến trái chiều.



Nhưng kết quả lại khiến mình rất bất ngờ, mọi người đặc biệt là phái nữ đã tặng mình thật nhiều lời khen và gửi cả những lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng mình.



Mình cảm thấy rất vui vì đã phần nào truyền cảm hứng cho các cô dâu trong tương lai có động lực tự thiết kế và may váy cưới cho bản thân mình, tạo thêm kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại”, Trúc hạnh phúc chia sẻ.



"Nếu so sánh với các mẫu váy cưới của những cô dâu khác thì chiếc váy của mình làm ra thua xa về khoản lộng lẫy, cũng không tùng xoè công chúa như mọi người thường yêu thích.

Thanh Trúc



“Cũng nhờ may mắn được tiếp xúc với máy may gia đình từ bé, mình thường mày mò may quần áo cho búp bê dưới sự chỉ dẫn của mẹ. Lớn thêm nữa mình tự tháo rời các chi tiết trên áo váy ra để học cách cắt may từ đó”, Trúc cho biết thêm.



Khó khăn thứ hai là làm sao để váy đơn giản hết sức có thể theo ý Trúc nhưng vẫn giữ được phong cách trang trọng phù hợp với tiệc cưới. Phải mất gần 3 tháng cô mới có thể hoàn thành chiếc váy này vì bản thân Trúc chưa từng được học qua một lớp may vá nào.





Ngoài váy cưới, Thanh Trúc kể cô còn tự tay làm 100 chiếc thiệp mời, 100 chiếc kẹo sô cô la tặng khách đến dự tiệc, 100 bao muỗng nĩa trang trí trên bàn ăn và lên kế hoạch trang trí tiệc cưới cũng như chọn địa điểm phù hợp với khách mời là người Việt Nam cũng như Nhật Bản.

