Công trình của tuổi trẻ PV GAS được trao giải thưởng

Công trình của KCM được thực hiện bởi nhóm tác giả: Vũ Thanh Sơn, Trần Thanh Minh, Tăng Hoàng Du, Nguyễn Trần Quốc Khang, Trương Công Em. Công trình đem đến giải pháp tối ưu hóa thuật toán điều khiển, chống nhiễu cho các tín hiệu điều khiển các cụm thiết bị quan trọng của hệ thống máy nén, giúp tần suất shutdown máy nén giảm rõ rệt, từ trung bình 13 lần/năm xuống còn 4 lần. Đặc biệt không có lỗi nào liên quan đến thiết bị tự kích hoạt cảnh bảo lỗi hoặc ảnh hưởng bởi nhiễu tín hiệu điều khiển.

Tuy giải pháp chỉ thay đổi nhỏ về thuật toán logic và hệ thống điều khiển nhưng mang lại hiểu quả to lớn, góp phần làm tăng độ tin cậy hoạt động của máy nén, đảm bảo cấp khí liên tục cho khách hàng. Tránh thiệt hại và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng/năm do shutdown máy nén gây ra. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí thực hiện so với các giải pháp khác như nâng cấp hệ thống, lắp thêm thiết bị hay thay thế thiết bị mới.

Tuổi trẻ PetroVietnam là những gương mặt ấn tượng tại Lễ Vinh danh

Với hiệu quả kinh tế cao mang lại cho doanh nghiệp, cũng như đảm bảo ổn định cung cấp khí cho sản xuất của các khách hàng điện, đạm,… góp phần phục vụ cho đời sống, sản xuất của người dân và phát triển kinh tế, xã hội, giải pháp đã vinh dự được trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I”.

Giải thưởng "Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I" là sự ghi nhận, tôn vinh các công trình, sản phẩm, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Khối DNTW trên tất cả các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2017 - 2019, tuổi trẻ Khối DNTW đã đăng ký đảm nhận 3.793 công trình thanh niên, 4.021 đề tài khoa học, sáng kiến được thực hiện, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện vai trò của tuổi trẻ Khối DNTW xung kích, sáng tạo, góp phần vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của các thành viên trong Khối.

Tuổi trẻ PVN và PV GAS đón khách thăm quan tại triển lãm sáng tạo, trước gian hàng của Đoàn Thanh niên PVN

Giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I” năm 2019 đã được trao cho 40 công trình, sản phẩm xuất sắc. Trong đó, 30 công trình, đề tài, sản phẩm đổi mới sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2019; 10 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu xuất sắc nhất đạt giải thưởng đổi mới sáng tạo lần thứ I năm 2019.

Trong số 40 công trình, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương dịp này, công trình của tuổi trẻ KCM là 1 trong 5 công trình, sản phẩm sáng tạo của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) được nhận giải thưởng. Các công trình khác của Tuổi trẻ Dầu khí đến từ các đơn vị Vietsovpetro, BienDong POC và BSR.

Ngoài 5 đề tài, giải pháp nhận được tuyên dương của Đoàn Khối DNTW 2019, Đoàn Tập đoàn còn có 8 đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc, 30 công trình thanh niên cấp Khối DNTW, 60 công trình thanh niên cấp Tập đoàn, 105 công trình thanh niên cấp cơ sở. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Dầu khí đã đóng góp 370 ý tưởng sáng tạo, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao cho Tập đoàn và các đơn vị.

