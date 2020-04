Cùng thanh niên Nghệ An 'Thắp sáng đường quê'

Quảng cáo

Với sự sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện Đô Lương, Nghệ An đã triển khai xây dựng được nhiều công trình thanh niên “thắp sáng đường quê”. BCH Đoàn các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu, xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, tiến hành vận động, quyên góp từ cán bộ, ĐVTN, nhân dân, con em xa quê, các nhà hảo tâm để thực hiện công trình. Đến nay, công trình “Thắp sáng đường quê” được lắp đặt ở 7 xã của huyện Đô Lương.

Người dân an tâm hơn khi con đường tối đen ngày nào được thắp sáng

“Thắp sáng đường quê” là một mô hình đem lại hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nếu như trước đây bà con có việc đi hoặc về khuya luôn nơm nớp lo sợ bởi phải lưu thông trên những tuyến đường tối tăm, thì nay hệ thống “thắp sáng đường quê” đã được xây dựng dọc các tuyến đường đã giúp người dân yên tâm lao động sản xuất. Ngoài ra, mô hình còn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng vi phạm liên quan đến an ninh. Hệ thống đèn đường đã giảm bớt phần nào vất vả của lực lượng an ninh xung kích giúp các anh có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giữ bình yên cho từng con đường, ngõ hẻm, mang lại cuộc sống an vui cho bà con nhân dân.

Cả một tuyến đường dài được thắp sáng, góp phần thay đổi diện mạo làng quê.

Đồng chí Nguyễn Hải Quyến - Bí thư Đoàn xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương cho biết: “Công trình "Thắp sáng đường quê" chính là cách làm khẳng định sự đóng góp cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhất của cán bộ, đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm và nhân dân xã nhà trong quá trình tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ”.

Sau mỗi công trình “Thắp sáng đường quê” được bàn giao, Ban Thường vụ Huyện đoàn giao trách nhiệm cho các Chi đoàn thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, sửa chữa, thay mới những bóng đèn, dây điện hư hỏng. Việc quản lý cũng được chú trọng, sau khi có điện chiếu sáng, tùy tình hình thực tế của từng đơn vị mà việc duy trì thời gian đóng, tắt điện vào các buổi tối sẽ do xóm trưởng hoặc do chi đoàn trực tiếp quản lý.

Một đoàn viên treo cờ Tổ quốc lên mỗi chiếc đèn đường.

Ánh điện từ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã làm thay đổi diện mạo làng quê, thôn xóm; công trình không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Thu Hiền