Cứu người trong mưa lũ, hai bạn trẻ được trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Ngày 8/8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Thanh Hoá phối hợp đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, mất tích do mưa lũ ảnh hưởng của bão số 3. Tại huyện Mường Lát, đoàn công tác do Trưởng ban Thanh niên Xung Phong T.Ư Đoàn Hồng Hải và Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Lê Văn Trung đã đến thăm hỏi, động viên trao hỗ trợ cho người thân của 3 nạn nhân tử vong do mưa lũ