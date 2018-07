Đại úy Công an 22 lần hiến máu tình nguyện

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng được Hội chữ thập đỏ tỉnh đánh giá cao bởi có sự tham gia của nhiều người, trong đó có rất nhiều người hàng chục lần tham gia hiến máu. Trong số này, tiêu biểu nhất là Đại úy Bùi Thanh Diệp, Chủ nhiệm CLB hiến máu tình nguyện, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Ngoại tuyến (PA69) - Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Diệp cho biết: Anh sinh năm 1987 tại xã Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Sau khi tốt nghiệp 12, tháng 10/2005, anh thi đậu vào trường Trung học an ninh nhân dân II (Long Thành, Đồng Nai). Hoàn thành khóa học, về nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng và tiếp tục hoàn thành chương trình đại học Luật. Hiện tại, Đại úy Diệp đang công tác tại phòng PA69, Công an tỉnh Sóc Trăng.

Nói đến việc hiến máu, Đại úy Bùi Thanh Diệp tâm sự: “Là một người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn mong muốn được góp một phần gì đó để giúp ích cho xã hội. Vì vậy, khi Đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức phong trào hiến máu, thành lập CLB hiến máu, tôi đã tham gia liên tục cho đến nay. Sau mỗi lần hiến máu, tôi nghĩ rằng mình đã góp phần điều trị, cứu chữa cho một người nên cảm thấy rất vui. Tính đến năm 2018, tôi đã 22 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy vui và sức khỏe cũng bình thường. Tôi thấy hiến máu là việc làm rất ý nghĩa, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh bệnh tật vượt qua cơn nguy kịch và giành lại sự sống của người bệnh cần máu. Hiện nay, Công an tỉnh đã thành lập được CLB tình nguyện hiến máu với sự tham gia của trên 100 ĐVTN và thành lập được một ngân hàng máu sống với sự tham gia của rất nhiều đồng chí trong lực lượng, chúng tôi sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào khi có yêu cầu”.

Đại úy Diệp (thứ 2 bên phải sang) trong lễ tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2016.

Đại úy Đặng Văn Phương, Bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng nhận xét: “Đồng chí Bùi Thanh Diệp là một cán bộ đoàn năng động, rất nhiệt tình với các phong trào của tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng, của tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng nói chung. Từ khi có phong trào hiến máu tình nguyện, đồng chí tham gia rất nhiệt tình và vận động nhiều người khác cùng tham gia. Hiện nay đồng chí là Chủ nhiệm CLB hiến máu tình nguyện của Công an tỉnh với hơn 100 tình nguyện viên. Trong công tác chuyên môn, đồng chí Diệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Đặc biệt, đồng chí Diệp rất giỏi môn tiếng Anh, tham gia CLB tiếng Anh của Công an tỉnh. Ngoài ra, đồng chí còn có năng khiếu về các môn thể thao nữa. Nói chung đồng chí Diệp là một gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Công an tỉnh nhà”.

Với thành tích trong hoạt động hiến máu nói riêng, các hoạt động khác nói chung, Đại úy Bùi Thanh Diệp đã được Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tặng Giấy khen; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen là gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2016.

Đồng chí Diệp trong một lần hiến máu (NVCC)

Về lĩnh vực thể dục thể thao, năm 2013 Đại úy Diệp đã đạt giải nhất nội dung chạy vũ trang 3000m do Công an tỉnh tổ chức; Năm 2014 đạt huy chương bạc nội dung chạy việt dã đồng đội nam 3000m do tỉnh Sóc Trăng tổ chức và giải nhất nội dung việt dã nam do 1500m tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức ; Năm 2017 đạt 2 giải nhì nội dung chạy việt dã nam 3000m và Chiến sỹ Công an khỏe do Công an tỉnh tổ chức trong đại hội khỏe vì ANTQ lần thứ III. Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2017 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Được biết, Đại úy Bùi Thanh Diệp cũng có vợ làm chung ngành công an và vợ anh cũng là người đã tham gia hiến máu 9 lần.

Chia sẻ về việc hiến máu của mình, Đại úy Diệp vui vẻ cho biết: “Được hiến máu cho người bệnh có thêm cơ hội sống tôi thấy rất hạnh phúc. Vì vậy tôi sẽ tham gia hiến máu cho đến khi nào không đủ điều kiện nữa mới thôi. Khi không còn đủ điều kiện để hiến máu thì tôi sẽ “hiến máu” bằng hình thức tham gia vận động nhiều người khác hiến máu cho người bệnh”.

Xuân Lương