Đắk Lắk: Những ngọn nến thắp sáng 2.306 phần mộ liệt sỹ

Trong chuỗi các hoạt động “Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” và “Chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ” trong Chiến dịch Hành quân xanh của Tuổi trẻ Công an TPHCM, chiều 26/7, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã tổ chức chỉnh trang khu Nghĩa trang Lạc Cảnh (TPHCM).