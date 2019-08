Dàn hot girl đam mê tốc độ là cảnh sát, 'rich kid' xứ Huế

Hôm 15/8, Helly Tống (tên thật Tống Khánh Linh, sinh năm 1995) đăng lên trang cá nhân bức ảnh check-in với môtô. "Don't try it or you will miss em everyday (tạm dịch: Đừng thử nếu không bạn sẽ nhớ nó mỗi ngày)", hot girl viết.